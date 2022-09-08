الملكة إليزابيث في آخر إطلالاتها.. مبتسمة لكن متعبة
في مايو ألقى الأمير تشارلز بدلاً منها للمرة الأولى خطاب العرش أمام البرلمان وهو من أبرز مهامها الدستورية
في آخر ظهور علني لها، صادقت الملكة إليزابيث رسمياً، الثلاثاء، على تعيين ليز تراس في منصب رئيسة الوزراء، لتصبح رئيس الحكومة الـ15 خلال 70 عاماً من تولي الملكة العرش.
وكانت الملكة قررت البقاء في بالمورال بدلاً من العودة إلى لندن، حيث ينظم عادة حفل التسليم والتسلم بين رئيسي الوزراء، بسبب مشاكلها الصحية.
وأظهرت صور بثها القصر الملكة مبتسمة وهي تستند إلى عصا وتصافح ليز تراس.
ومساء أمس الأربعاء، أعلن القصر أن الملكة أرجأت اجتماعا عبر الإنترنت بعدما نصحها الأطباء بالخلود إلى الراحة.
وفي مايو ألقى الأمير تشارلز بدلاً منها للمرة الأولى خطاب العرش أمام البرلمان وهو من أبرز مهامها الدستورية.
وفي مطلع يونيو احتفل البريطانيون على مدى أربعة أيام بمرور سبعين عاما على اعتلاء الملكة إليزابيث الثانية العرش.
ولم يسبق لأي عاهل بريطاني أن تولى العرش لهذه الفترة الطويلة. ومن غير المرجح أن يحقق أي ملك آخر ذلك. فالأمير تشارلز وارث العرش يبلغ 73 عاماً فيما نجله وليام سيحتفل بعيده الأربعين قريباً.
وأطلّت إليزابيث خلال هذه الاحتفالات على شرفة قصر باكينغهام لتحيي عشرات آلاف الأشخاص.
وبعد أسابيع خرجت في مناسبات عامة عدة مرات في إسكتلندا وظهرت مبتسمة وهي تستعين بعصا خلال عرض للقوات المسلحة في أدنبرة في نهاية يونيو.
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