تعرف على بعض الحقائق الغريبة عن الملكة الراحلة اليزابيث

بلغت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية 96 عامًا في 21 أبريل 2022، وأنشأت سلالة خاصة بها من الكلاب وأرسلت 50000 بطاقة عيد الميلاد وكانت صاحبة الجلالة بالتأكيد مشغولة على مر السنين.

وهذه بعض الحقائق عن الملكة الراحلة حيث ولدت الملكة إليزابيث الثانية في الساعة 2.40 صباحًا يوم 21 أبريل 1926 للوالدين دوق ودوقة يورك ، اللذان أصبحا فيما بعد الملك جورج السادس والملكة إليزابيث (الملكة الأم).

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وتوجت ملكة في 2 يونيو 1953 وشاهدها جمهور تلفزيوني بلغ 20 مليون شخص. وحكمت أطول فترة حكم في بريطانيا على الإطلاق وتغلبت حتى على الملكة فيكتوريا (جدتها الكبرى!)

وبصفتها ملكة، فقد خدمها 16 رئيس وزراء بريطاني بما في ذلك ونستون تشرشل ومارجريت تاتشر ومؤخراً بوريس جونسون وليزا تراس.

وتعتبر كلابها المفضلة هي كلاب كورجي.







الملكة إليزابيث

وهي الشخص الوحيد في المملكة المتحدة المسموح له بالقيادة بدون ترخيص وظلت تقود سيارتها حتى قبل وفاتها.

وللملكة عيدان ميلاد، ميلادها الفعلي هو 21 أبريل وعيد ميلادها الرسمي، الذي يقام يوم السبت في يونيو عندما يكون الطقس أفضل.

ويعتبر مسقط رأس الملكة الآن مطعم كانتوني فاخر ويسمى هاكاسان، في شارع بروتون في مايفير.

وأرسلت الملكة بريدًا إلكترونيًا لأول مرة في عام 1976. ونشرت أول مشاركة لها على انستغرام Instagram في عام 2019! ولديها هوايات كثيرة بما في ذلك ركوب الخيل وسباق الحمام وكرة القدم وهي من مشجعي فريق أرسنال.

وأصبحت الملكة إليزابيث صاحبة منزل في السادسة من عمرها فقط عندما أهدى سكان ويلز لها منزلًا في أراضي نزل وندسور الملكي.

وأرسلت الملكة حوالي 50،000 بطاقة عيد الميلاد وتمتلك فيل وسلاحف عملاقة وجاكوار وزوج من حيوان الكسلان .

وهي هدايا من بلدان أخرى، وكلها تعيش في حديقة حيوان لندن.

وقدمت الأميرة إليزابيث أول بث إذاعي لها في أكتوبر 1940 أثناء الحرب العالمية الثانية.