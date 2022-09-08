الحل بسيط للأذكياء.. اكتشف الأكثر غباء بين الأربعة بأقل من 11 ثانية

"اختبار" الدماغ لتحديد نسبة الذكاء.. دعابة ذهنية ستساعد في اختبار مستوى ذكائك بناءً على القرار الذي تتخذه أثناء النظر في المشكلة. ويعد اختبار معدل الذكاء هذا أيضًا طريقة ممتعة لمعرفة حاصل الذكاء الخاص بك. تجعل ألغاز الدماغ اللغز البسيط أكثر إثارة للاهتمام، حيث يتم حل هذه الألعاب الممتعة بالتفكير الإبداعي.

أثناء حل مشاكل الدماغ هذه، تحتاج إلى معرفة المشكلة والوصول إلى الإجابة باستخدام مهارات التفكير التحليلي. وتحتاج إلى استخدام نهج مختلف قليلاً للوصول إلى الحل لأن الإجابة لن تكون أمامك مباشرةً. لذا، فقد توصلنا إلى "دعابة" مثيرة للاهتمام للدماغ حيث يتعين عليك تحديد الشخص الأكثر غباءً من بين الأشخاص الأربعة الذين يجلسون على غصن شجرة في الصورة.

مادة اعلانية

وعليك أن تقرر من هو الأكثر غباء بين الأشخاص الأربعة بناءً على أفعالهم ووضعهم. أنت مطالب بالنظر إلى الصورة بعناية قبل الإجابة على السؤال لأن الإجابة بسيطة للغاية ولكنها صعبة. كتنبيه، تم تقديم إجابات هذا الإعلان التشويقي أسفل السؤال مباشرةً، لذا تأكد من عدم "قراءة" الإجابة والغش!

وإذا نظرت إلى عمل الأشخاص الأربعة في الصورة، فكلهم جزء من كونهم أغبياء. ومع ذلك، هناك ترتيب للغباء. لذا، دعونا نرى من هو الشخص الأكثر غباء والأقل غباء بين الجميع بترتيب تنازلي (الأكثر غباء إلى الأقل):

الشخص الأكثر غباء - الشخص رقم 4 الذي يقطع فرعه الخاص حيث يجلس هو الأكثر غباء بين الأشخاص الأربعة.

الشخص رقم 1 هو ثاني أكثر الأشخاص غباءً لأنه يجلس على الغصن الذي سيقطعه الشخص رقم 2.

ثالث أكثر شخص غبي - لم يدرك الشخص رقم 2 أنه سيقع أيضًا لأن الشخص رقم 3 يقطع فرعه.

الشخص رقم 3 هو أذكى شخص في المجموعة.