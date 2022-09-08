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هذا ما قاله الملك تشارلز عن وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية

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الملك تشارلز ملك بريطانيا الجديد

هذا ما قاله الملك تشارلز عن وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية

الملك تشارلز الثالث سيخاطب البريطانيين غدا

بندر الدوشي - واشنطن 

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وصف الملك تشارلز، ملك بريطانيا الجديد، وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية بأنها تمثل أكبر لحظة حزن بالنسبة له، ويرتقب أن يخاطب الملك تشارلز الثالث البريطانيين غدا.

جاء ذلك في بيان صادر عن قصر بكنغهام، اليوم الخميس.

وجاء في بيان قصر بكنغهام من الملك تشارلز: إن وفاة والدتي الحبيبة، صاحبة الجلالة الملكة هي لحظة حزن كبير بالنسبة لي ولجميع أفراد عائلتي".

وتابع: "إننا نحزن بشدة على وفاة سيدة عزيزة وأم محبوبة للغاية، وأعلم أن خسارتها سيشعر بها الجميع بعمق في جميع أنحاء البلاد، والعالم والكومنولث، ومن قبل عدد لا يحصى من الناس في جميع أنحاء العالم".

وأردف "خلال فترة الحداد والتغيير هذه، سأشعر أنا وعائلتي بالراحة من خلال معرفتنا بالاحترام والمودة العميقة التي حظيت بها الملكة على نطاق واسع".

وأعلنت العائلة المالكة البريطانية وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاماً في قصر بالمورال الملكي بإسكتلندا، اليوم الخميس، محاطة بأبنائها وأحفادها.

ملك بريطانيا تشارلز
  • ملك بريطانيا تشارلز
3 صور
ملك بريطانيا تشارلز
ملك بريطانيا تشارلز

وعلى مدار اليوم، تصدرت عناوين النشرات الإخبارية في بريطانيا أخبار عن تدهور صحة الملكة، ووضعها تحت عناية الأطباء الذين أوصوها بإلغاء اجتماع مهم لها عبر تطبيق "زوم" ليلة أمس.

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وبعد الإعلان عن تدهور صحتها، وصل ابنها ولي عرش بريطانيا الأمير تشارلز (73 عاماً) الذي أعلن ملكاً بعد إعلان الوفاة عملاً بتقاليد ملكية بريطانية عمرها قرون، برفقة ابنه الأكبر وليام إلى بالمورال، فيما كانت ترافقها بالفعل ابنتها الأميرة آن. كما انضم إليهم كل من الأمير هاري الذي كان من المقرر أن يأتي إلى المملكة المتحدة قريباً للمشاركة في حفل الخميس المقبل قام بإلغائه اليوم، والأميران أندرو وألبرت.

الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب (أرشيفية)
  • الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب (أرشيفية)
  • ميغان ماركل - الملكة إليزابيث - الأمير هاري
  • الملكة إليزابيث
3 صور
الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب (أرشيفية)
الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب (أرشيفية)
ميغان ماركل - الملكة إليزابيث - الأمير هاري
ميغان ماركل - الملكة إليزابيث - الأمير هاري
الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث
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