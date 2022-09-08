ماذا يعني "يونيكورن" و"انهيار جسر لندن".. وما علاقتهما بالملكة؟

بعد إعلان قصر باكنغهام أن الأطباء قلقون بشأن صحة الملكة إليزابيث، تحولت الأنظار إلى المخاوف حول صحة الملكة وتكهنات حول ما سيحدث إذا توفيت. وبدأت وسائل الإعلام تتناول مصطلحي "انهيار جسر لندن" و"وحيد القرن".

وتناولت وسائل الإعلام البريطانية في مناسبات عدة الحديث عن وجود خطة واسعة النطاق تم وضعها منذ الستينيات، ويطلق عليها اسم "London Bridge is down" و "Unicorn" تضمنت وثائق سرية، تكشف عن التفاصيل الكاملة لخطة الحكومة البريطانية في حالة وفاة الملكة إليزابيث الثانية، يتم بموجبها إبلاغ رئيس الوزراء الذي يعلن إطلاق العملية وبدء تنفيذ الجنازة الأكثر تفصيلا في تاريخ المملكة المتحدة الحديث.

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فماذا تعني هاتان العمليتان وما علاقتهما بصحة الملكة؟

تقيم الملكة في ضيعة إسكتلندية لقضاء إجازتها الصيفية المعتادة شمال الحدود، ومع ذلك، تتزايد المخاوف الآن بشأن صحتها. وكان قصر باكنغهام في بريطانيا، قد أعلن عن وضع الملكة إليزابيث تحت الرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات الأطباء بسبب حالتها الصحية.

وصلت الملكة إليزابيث الثانية إلى المنتجع الصيفي، الذي كان أحد مساكن العائلة المالكة منذ عام 1852، للاستمتاع بإجازتها. ومع ذلك ، فقد ألغت حضور تجمع Braemar Highland لأسباب طبية مع تدخل الأمير تشارلز. في اجتماع مع رئيسة الوزراء الجديدة، ليز تروس، تم تصوير الملكة يوم الثلاثاء وهي تبدو جيدة ولكنها ضعيفة.

هناك دائمًا خطة مطبقة في حالة وفاة الملكة في إسكتلندا، تسمى عملية "Unicorn" وتسمى عملية "جسر لندن" عندما تكون مقيمة في لندن.

عملية يونيكورن

وهذه العملية ستشمل تعليقًا فوريًا للأعمال في البرلمان الإسكتلندي حتى تتمكن السلطات من الاستعداد لجنازة رسمية. من المتوقع أنه إذا توفيت الملكة شمال الحدود، فقد يتدفق مئات الآلاف من الأشخاص من جميع أنحاء العالم إلى المنطقة.

من المعروف أنه في حالة وفاة الملكة في إسكتلندا، فإن البرلمان وقصر هوليرود هاوس المجاور وكاتدرائية سانت جايلز سيكونان نقاط الاتصال الرئيسية للصحافيين والجمهور.

سيعني ذلك أيضًا أن حثمانها قد يسجى في هوليرود هاوس، مع حمل نعشها بعد ذلك إلى الكاتدرائية في رويال مايل. سيتم بعد ذلك وضع جثمانها في القطار الملكي في محطة ويفرلي وستبدأ رحلة أسفل الخط الرئيسي للساحل الشرقي، وتنتهي في لندن. وستتم فترة حداد لمدة 10 أيام، حتى يوم جنازة الملكة.

ويُعتقد أن هناك حوالي ثلاثة اجتماعات سنويًا، يشارك فيها أعضاء من الحكومة والشرطة والمذيعون، لوضع إستراتيجية لحدث وفاة الملكة.

"انهيار الجسر"

وتوضح الوثيقة 48 خطوة يتم اتخاذها، ومن بينها أن السكرتير الخاص للملكة، السير كريستوفر جيدت، سيكون أول من يعلم بخبر الوفاة، وهو يتصل برئيس الوزراء لإبلاغه ببدء إعلان عملية London Bridge is down.

A statement from Buckingham Palace:https://t.co/2x2oD289nL — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

ومن ثم يقوم مركز الاستجابة العالمية التابع لوزارة الخارجية بإخطار 15 حكومة خارج المملكة المتحدة حيث تتولى الملكة رئاسة هذه الدول، و36 دولة أخرى ضمن الكومنولث، ويتم إبلاغ نقابة الصحافيين، لتنبيه وسائل الإعلام العالمية. ومن ثم يتم تعليق ملاحظة ذات حواف سوداء على بوابات قصر باكنغهام.

تقوم هيئة الإذاعة البريطانية BBC بتفعيل "نظام إرسال التنبيه اللاسلكي"، وهو مخصص لموت كبار أفراد العائلة المالكة، وتنشر وسائل الإعلام قصصها وأفلامها ونعيها المعدة مسبقا. وتبدأ أضواء النعي الزرقاء في الوميض في محطات الراديو التجارية، وسيتحول منسقو الأغاني إلى الأخبار خلال دقائق. أما مذيعو ومذيعات الأخبار فسيرتدون ملابس وربطات عنق سوداء. وسيعلن الطيارون موتها للركاب الطائرات. كما سيتم إغلاق بورصة لندن.

أما بحال توفيت في الخارج، فإن الرحلة الملكية (طائرة BAe 146 من السرب رقم 32 لسلاح الجو الملكي البريطاني) ستقلع من Northolt مع نعش على متنها.

وذكرت أن نعش الملكة سيحمل على عربة مدفع خضراء يرافقه 138 بحارا (تقليد يعود إلى الملكة فيكتوريا) ثم يذهب إلى قلعة وندسور، وعندما يتم إدخاله إلى الكنيسة عندها ستتوقف الكاميرات عن البث، وستبقى البلاد في حالة حداد لمدة ثلاثة أيام على الأقل.

وقد تدفن الملكة في كنيسة سانت جورج في وندسور أو ساندرينغهام أو حتى بالمورال في إسكتلندا.

يخاطب ولي العهد الأمير تشارلز، الذي سيصبح الملك الجديد، الأمة مساء وفاتها، وستتم طباعة التذاكر لإعلانه ملكا خلال 24 ساعة، وكاميلا باركر بولز، دوقة كورنوال، ستصبح الملكة كاميلا.

وخلال الأيام التسعة التي تلي وفاتها، ستقام إعلانات طقسية وتجمعات دبلوماسية، وسيزور الملك تشارلز بجولة في إنجلترا وإسكتلندا وويلز وأيرلندا.

ويوم تتويج الملك تشارلز سيتم إعلانه يوم عطلة وطنية، وستتغير كلمات النشيد الوطني. بينما يوجد بعض الالتباس حول من سيصبح "رئيس الكومنولث"، لأن العنوان ليس وراثيا.

كما تناولت تفاصيل استراتيجية الاتصالات الحكومية، خاصة على مواقع التواصل، حيث سيتم تغيير موقع العائلة المالكة ليكون عبارة عن صفحة ثابتة سوداء وإعلان قصير عن وفاة الملكة.

كما يعرض الموقع الرئيسي للحكومة gov.uk شارة سوداء، وكذلك ستفعل كل المواقع الرسمية للوزارات والإدارات الحكومية حداداً على وفاة الملكة، وسيكون الرمز الداخلي لدى الحكومة ليوم وفاة الملكة هو (D).