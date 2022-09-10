حوت يصطدم بقارب في نيوزيلندا ويتسبب بمقتل 5 أشخاص

لقي خمسة أشخاص حتفهم، اليوم السبت، بعد انقلاب قارب صغير كانوا على متنه في حادث قد يكون نجم نتيجة اصطدامه بحوت. وتم إنقاذ ستة أشخاص آخرين كانوا على متن القارب.

وقالت الشرطة إن القارب البالغ طوله 8.5 أمتار انقلب بالقرب من بلدة كايكورا الجنوبية، مشيرةً إلى أنها تواصل التحقيق في سبب الحادث.



من عمليات البحث عن ناجين من عمليات البحث عن ناجين

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وقال السيرجنت في شرطة كايكورا مات بويس للصحافيين في مكان الحادث: "إنه حادث مأساوي، والشرطة تقدم الدعم للمتضررين في هذا الوقت الصعب للغاية"، حسب ما ذكرت مؤسسة ستاف الإخبارية.

من جهته، قال رئيس بلدية كايكورا، كريغ ماكل، لوكالة "أسوشيتد برس"، إن مياه البحر كانت هادئة تماماً، ورجّح فرضية أن يكون الحوت قد ظهر من تحت القارب وقلبه.

وأشار إلى أن هناك بعض حيتان العنبر في المنطقة وكذلك بعض الحيتان الحدباء التي تمر عبرها، لكنه لا يعرف نوع الحوت الذي قد يكون قد اصطدم بالقارب. وأشار ماكل إلى أن القارب كان مخصصاً للصيد.



القارب المنقلب القارب المنقلب

وأضاف أن السكان المحليين انشغلوا بالمساعدة في جهود الإنقاذ، وأن المزاج السائد في البلدة كان "كئيباً" لأن المياه شديدة البرودة وهم يخشون على مصير أي شخص سقط في البحر.

من جهتها، أخبرت الشاهدة فانيسا تشابمان مؤسسة ستاف أنها ومجموعة من الأصدقاء شاهدوا جهود الإنقاذ تتكشف من غوس باي بالقرب من كايكورا.

وأضافت تشابمان أنها عندما وصلت إلى نقطة المراقبة، استطاعت أن ترى شخصاً يجلس فوق قارب مقلوب يلوح بذراعيه.

وأفادت تشابمان بأن مروحيتي إنقاذ ومروحية ثالثة محلية كانت تحلق بالأجواء قبل أن يقفز اثنان من الغواصين بالمياه لإنقاذ الناجين.

في السياق ذاته، قالت تشابمان إنه تم إنقاذ الشخص الموجود على متن القارب، ويبدو أن شخصاً آخر قد تم سحبه من الماء.

وكايكورا هي وجهة شهيرة لمشاهدة الحيتان. وتنظم شركات عديدة رحلات بالقوارب أو المروحيات حتى يتمكن السائحون من رؤية الحيتان والدلافين والكائنات البحرية الأخرى عن قرب.