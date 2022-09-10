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"أطلقت عليه الرصاص وأحرقته".. مقتل أردني بطريقة بشعة على يد حماته

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موقع الجريمة
خاص

"أطلقت عليه الرصاص وأحرقته".. مقتل أردني بطريقة بشعة على يد حماته

كشف مصدر لـ"العربية.نت" أن القاتلة اعترفت بالتحقيق أنها أقدمت على قتل زوج ابنتها نتيجة وجود خلافات عائلية

 العربية.نت - محمد ساهر الطراونة 

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صدم الشارع الأردني، مساء يوم الجمعة بعد جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب أردني على يد "حماته" والدة زوجته.

وأظهرت التحقيقات الجنائية الأولية تحديد هوية قاتل الشاب الأردني "مهند عدنان ذيب السعايدة" الذي تم العثور على جثته محترقة في منطقة الطاحونة غرب مدينة معان، وهي سيدة تكون والدة زوجته، وفق مصدر أمني في المحافظة.

القتيل
القتيل

وأشار المصدر لـ"العربية.نت" إلى أن القاتلة اعترفت بالتحقيق أنها أقدمت على قتل زوج ابنتها نتيجة وجود خلافات عائلية فيما بينهم.

مصدر أمني أكد أن الجثة تعرضت لمجموعة من العيارات النارية، ومن ثم تم إحراقها ورميها في منطقة غير مأهولة بالسكان في محافظة معان.

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وقال إن الجهات الرسمية والأمنية المختصة أخذت مهلة أمنية لترتيب الإجراءات العشائرية، فيما تم أخذ الإجراءات الاحترازية من قبل الأجهزة الأمنية، حيث تم إجلاء أقارب القاتلة وعائلتها حسب العادات والأعراف المتبعة في مثل هذه الحوادث إلى مكان بعيد عن محافظة معان.

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