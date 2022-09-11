.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ستفتح في عام 2085.. رسالة سرية من الملكة إليزابيث

  • الخط
In this file photo taken on May 11, 2021 Britain's Queen Elizabeth II reads the Queen's Speech on the Sovereign's Throne in the House of Lords chamber during the State Opening of Parliament at the Houses of Parliament in London on May 11, 2021. (AFP)
أرشيفية

ستفتح في عام 2085.. رسالة سرية من الملكة إليزابيث

وجرى وضعها في إطار داخل علبة زجاجية، ولا تظهر منها سوى تعليمات الملكة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كتبت ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، رسالة "سرية" لمواطني سيدني الأسترالية، وخُبِّئت داخل أحد أكثر المباني شهرة في المدينة، لكنها لن تقرأ إلا بعد 63 عاما.

الساعات الأخيرة بحياة الملكة إليزابيث.. هذا ما كسرها الأخيرة الساعات الأخيرة بحياة الملكة إليزابيث.. هذا ما كسرها

وهذه الرسالة موجودة في مبنى الملكة فيكتوريا في منطقة الأعمال بسيدني، و"هناك تعليمات صارمة بعدم فتحها حتى عام 2085"، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما صاغت الملكة الرسالة بعد أعمال الترميم الرئيسية للمبنى في نوفمبر 1986. ولا يعرف حتى طاقمها الشخصي ما كتبته.

وجرى وضع الرسالة في إطار داخل علبة زجاجية، ولا تظهر منها سوى تعليمات الملكة.

في 2085

وجاء في التعليمات: "إلى عمدة سيدني، أستراليا.. تفضل بفتح هذا الظرف في يوم مناسب من اختيارك في عام 2085، وانقل رسالتي إلى مواطني سيدني".

يشار إلى أن الملكة إليزابيث (96 عاما)، توفيت الخميس، وأثارت وفاتها حزنا عميقا وإشادات حارة من مختلف دول العالم، إثر قضائها 70 عاما على العرش.

وتقام مراسم جنازة الملكة في 19 سبتمبر بلندن على أن توارى الثرى في كنيسة قصر ويندسور القريبة من العاصمة البريطانية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
فورين بوليسي: اتفاق جديد لن يمنع قنبلة إيران النووية فورين بوليسي: اتفاق جديد لن يمنع قنبلة إيران النووية
اكتشف المزيد