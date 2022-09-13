انهيار مبنى في عمّان.. وفاة شخص وإصابة 14 آخرين
انهيار المبنى الواقع في منطقة اللويبدة والمكون من 4 طوابق أدى إلى وقوع العديد من الإصابات
تمكنت فرق الإنقاذ الأردنية المتخصصة من انتشال جثة شخص متوفى من تحت أنقاض عمارة سكنية انهارت في منطقة اللويبدة بالعاصمة الأردنية عمان، وذلك وفق ما صرح به الناطق الإعلامي باسم الأمن الأردني العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية.نت".
ولا تزال جميع كوادر مديرية الأمن العام تتعامل مع الحادث للبحث عن محاصرين.
وتم نقل 14 مصاباً إثر انهيار العمارة السكنية المكونة من 4 طوابق في منطقة اللويبدة في العاصمة عمّان.
وأكدت المديرية في تصريحات لـ"العربية.نت" أنها لا تزال تتعامل مع الحدث، مشيرةً إلى وجود عدد من المحاصرين بانهيار العمارة في اللويبدة.
وتواجد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إضافة إلى عدد من الوزراء في موقع الانهيار.
وبينت المديرية أن هناك إصابات جراء انهيار المبنى وعانى بعضهم من اختناقات فتتم تزويدهم بالأكسجين.
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