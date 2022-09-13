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مدينة النور "تنطفئ" باكرا.. باريس تتخذ تدابير لتوفير الطاقة

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This picture taken on July 14, 2022, shows the the Eiffel Tower during the sunset in Paris. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)
العاصمة الفرنسية باريس (أرشيفية)
أزمة الطاقة

مدينة النور "تنطفئ" باكرا.. باريس تتخذ تدابير لتوفير الطاقة

سيتم إطفاء أنوار برج إيفل عند الساعة 11:45 بدلاً من الواحدة بعد منتصف الليل.. كما سيتم إطفاء الإضاءة في المباني العامة في باريس عند الساعة العاشرة مساء

العربية.نت

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أعلنت رئيسة بلدية باريس، اليوم الثلاثاء، أن العاصمة الفرنسية تعتزم إطفاء أضواء برج إيفل قبل ساعة من المعتاد وستخفض درجة حرارة المياه في المسابح البلدية وستقلص تدفئة المباني العامة لتوفير الطاقة هذا الشتاء.

وتهدف الإجراءات إلى الامتثال لهدف الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن خفض استهلاك الشركات والمنازل والسلطات البلدية من الكهرباء بنسبة 10% في ظل تقليص روسيا لإمدادات الغاز وارتفاع أسعار الطاقة.

مبنى بلدية باريس (أرشيفية)
مبنى بلدية باريس (أرشيفية)

وتبحث الدول في أنحاء أوروبا عن طرق لخفض استهلاك الطاقة وملء مستودعات الغاز، تحسباً لانقطاع كلي محتمل.

ولا تعتمد فرنسا على الغاز الروسي بنفس قدر بعض جيرانها، إلا أن العدد القياسي للمفاعلات النووية التي خرجت من الخدمة أجبر البلاد على استيراد الطاقة، رغم أنها عادةً ما تقوم بالتصدير، مما فاقم الضغط على أسواق الطاقة.

وقالت رئيسة البلدية، آن هيدالغو، "ستظل فرنسا على الدوام مدينة النور".

ويظل برج إيفل مضاء حالياً حتى الساعة الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي بنظام إضاءة يضفي عليه بريقاً ذهبياً. ويعني إطفاء أنوار البرج عند الساعة 11:45 مساء بالتوقيت المحلي خفض استهلاك الطاقة بنسبة 4%.

برج إيفل (أرشيفية)
برج إيفل (أرشيفية)
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وأوضحت هيدالغو أنه اعتباراً من 23 سبتمبر، سيتم إطفاء الإضاءة في المباني العامة في باريس عند الساعة العاشرة مساء، بينما ستنخفض درجة حرارة المياه في المسابح من 26 درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية. وسيتم خفض التدفئة في المباني العامة إلى 18 درجة مئوية.

وستصل فاتورة الطاقة في العاصمة إلى 90 مليون يورو هذا العام، بزيادة 35 مليون يورو عن المعتاد، رغم وجود عقود طويلة الأجل للكهرباء والغاز تحمي السلطات من الأسوأ فيما يتعلق بزيادات التكلفة.

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