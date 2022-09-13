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ملك الأردن يوقف موكبه للسلام على شرطية.. ما قصتها؟

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ملك الأردن (فرانس برس)

ملك الأردن يوقف موكبه للسلام على شرطية.. ما قصتها؟

وقال الملك للملازم "علا الجالودي" وكان قد التقاها سابقاً في الميدان: "رفعتي معنوياتي اليوم"

العربية.نت - محمد ساهر الطراونة

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فاجأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إحدى رقيبات السير من مديرية الأمن العام الأردني، عندما ترجل من مركبته لتحيتها وشكرها على أدائها المتميز.

وقال الملك للملازم "علا الجالودي" بعد أن أوقف موكبه الرسمي خلال مسيره بالعاصمة الأردنية عمّان، والتي كان قد التقاها سابقاً في الميدان: "رفعتي معنوياتي اليوم" .

والملازم الجالودي عرف عنها نشاطها وحيوتها وضحكتها التي لا تفارقها خلال تنظيمها للسير في شوارع العاصمة عمان، الأمر الذي لفت انتباه الكثير من العمانيين.

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