شاهد انتشال رضيعة حية من تحت أنقاض مبنى منهار في عمان

انتشلت فرق الإنقاذ المدني، الأربعاء، رضيعة حية من تحت أنقاض المبنى المنهار في العاصمة الأردنية عمان.

ورصد المقطع الأم وهي تبكي فرحاً بنجاة رضيعتها بعد أن فقدت الأمل في استمرارها على قيد الحياة.

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وارتفع، الأربعاء، عدد ضحايا انهيار مبنى في العاصمة عمّان إلى 6 وفيات، مع استمرار محاولات الوصول إلى المحاصرين تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق من اليوم، كان الأمن العام الأردني قد أعلن إخراج شخص على قيد الحياة من تحت أنقاض المبنى المنهار، فيما أوقف مدعي عام عمان 3 أشخاص على خلفية انهيار المبنى.