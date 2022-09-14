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بريطانيا تدعو كوريا الشمالية وتستبعد سوريا من جنازة إليزابيث

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Britain's Queen Elizabeth leaves after attending a service for the Order of the British Empire, at St Paul's Cathedral in London, Britain, March 7, 2012. (File photo: Reuters)
ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية

بريطانيا تدعو كوريا الشمالية وتستبعد سوريا من جنازة إليزابيث

لن توجَّه الدعوة لسوريا وفنزويلا لأن بريطانيا ليس لديها علاقات دبلوماسية معهما، كما أن أفغانستان لم تتم دعوتها بسبب الوضع السياسي الراهن هناك

لندن – رويترز

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قال مصدر في وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، لوكالة "رويترز" إن بريطانيا ستدعو ممثلاً من كوريا الشمالية لحضور جنازة الملكة إليزابيث يوم الاثنين القادم، لكنها لن ترسل دعوات إلى أفغانستان وسوريا وفنزويلا.

وأضاف المصدر أن الدعوة لكوريا الشمالية ستكون على مستوى السفراء.

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وتقام جنازة الملكة إليزابيث في لندن يوم 19 سبتمبر، وأعلن بالفعل عدد من زعماء العالم وأفراد العائلة المالكة وغيرهم من الشخصيات المرموقة أنهم سيحضرون.

ولن توجَّه الدعوة لسوريا وفنزويلا لأن بريطانيا ليس لديها علاقات دبلوماسية معهما، فيما قال المصدر إن أفغانستان لم تتم دعوتها بسبب الوضع السياسي الراهن هناك.

وانضمت هذه الدول إلى روسيا وميانمار وبيلاروسيا التي لم تتم دعوتها لحضور الجنازة.

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