إذا أطلت النظر قد تصاب بصداع.. خمن عدد الدوائر في 12 ثانية

اليوم في هذا التحدي الجديد، تحدي صورة الوهم البصري، قدمنا ​​لك صورة مثيرة للاهتمام، حيث يتعين عليك إلقاء نظرة على الصورة وتحديد عدد الدوائر الموجودة فيها. انظر إلى الصورة بعناية لأنك ستمنح 12 ثانية للإجابة عليها.

وتعد تحديات صورة الوهم البصري فعالة للغاية في زيادة مستوى تركيزك، وهي أيضًا طريقة رائعة لاختبار مستوى الذكاء لديك.

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في هذه الصورة الوهمية البصرية، تتكون الدوائر من مربعات صغيرة بيضاء وسوداء، وهذا هو السبب الرئيسي وراء صعوبة النظر إلى هذا اللغز، وقد يسبب لك صداعا.

لنبدأ التحدي ونضبط وقتنا لمدة 12 ثانية على ساعتك أو هاتفك.

هل وجدت الحل لهذه الصورة؟ كم عدد الدوائر الموجودة؟

إذا وجدت الإجابة على هذا التحدي، فتهانينا لك، واذا لم تتمكن حاول رسم دوائر في كل طبقة من طبقات الوهم البصري، وستجد أن هناك إجمالي 4 دوائر في هذا الوهم البصري.