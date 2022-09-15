جريمة ولا أغرب.. قتلت طفلين وأخفتهما لسنوات بحقيبة بيعت بمزاد

استيقظ سكان مدينة أوكلاند في نيوزيلندا على تفاصيل جريمة ولا أغرب ارتكبتها امرأة تبلغ من العمر 42 عاماً بحق طفلين وأخفت جثتهما في حقائب لعدة سنوات قبل أن تباع لاحقاً في مزاد علني.

فقد تكشفت حيثيات الجريمة بعدما اشترت عائلة الحقائب في مزاد عبر الإنترنت لغرض التخزين، حيث تبيّن إخفاء رفات طفلين صغيرين داخلها لسنوات، وكانا يبلغان من العمر حوالي 5 و10 سنوات.

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اكتشاف الرفات

وحين اكتشاف الرفات اتصلت العائلة بالشرطة في أغسطس الماضي، وأبلغتها بما اكتشفت، وفق تقرير نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية.

إلى ذلك، طلبت الشرطة النيوزيلندية مذكرة توقيف بحق المرأة وهي كورية الأصل والتي باعت الحقائب بموجب معاهدة تسليم المجرمين الموقعة بين بلدهم وكوريا الجنوبية، وتقدمت بطلب لإعادة المرأة إلى نيوزيلندا لمواجهة التهم.

القبض على المتهمة

من جانبها، قالت وكالة الشرطة الوطنية في كوريا الجنوبية إن امرأة ألقي القبض عليها الساعة الواحدة صباحاً في شقة بمدينة أولسان.

يشار إلى أنه في أواخر أغسطس الماضي، قالت الشرطة إنها تعرفت على امرأة يعتقد أنها من أفراد أسرة الطفلين.

وقال ضابط شرطة لرويترز في ذلك الوقت إن المرأة، وهي كورية المولد، وصلت إلى كوريا الجنوبية في 2018 ولم يكن لديها سجل مغادرة منذ ذلك الحين.