لماذا فشلت موسكو في صناعة دبابة طائرة بالقرن الماضي؟

بالقرن الماضي، اتجهت العديد من الدول للبحث عن طريقة فعالة لدعم قواتها على ساحات القتال و ضمن الاقتراحات التي ظهرت حينها، فكّر بعض الخبراء العسكريين في خطة لنقل الدبابات جوا وإلقائها بالخطوط الأمامية لتوفير دعم مدفعي للجنود.

إلى ذلك، ظهرت أغرب هذه الاقتراحات بالاتحاد السوفييتي في خضم الحرب العالمية الثانية حيث اقترح مصمم الطائرات السوفيتي أوليغ أنتونوف (Oleg Antonov) تزويد الدبابات بجناحين لتسهيل عملية نقلها جوا نحو ميادين القتال.

مادة اعلانية

التجربة الأولى

وبدلا من شحن الدبابات داخل الطائرات مثل بقية الدول، اتجه المصممون السوفييت خلال الثلاثينيات لتثبيت الدبابات الخفيفة من نوع تي 27 (T-27) تحت قاذفات القنابل بهدف إلقائها على ساحات القتال، واتجه السوفييت لتجربة هذه الفكرة أواخر الثلاثينيات عن طريق إلقاء هذه الدبابات، التي زودت بمظلات لتسهيل هبوطها، فوق الأراضي المنبسطة والسهول والأنهار.

وحسب العديد من المصادر، اعتمد الجيش الأحمر السوفيتي على هذه الطريقة أثناء تدخله بمناطق بيسارابيا (Bessarabia) عام 1940 حيث حلقت قاذفات قنابل ثقيلة من نوع توبوليف تي بي 3 (Tupolev TB-3) بشكل منخفض قبل أن تلقي بالدبابات التي ثبتت تحتها على الجبهة.

إلى ذلك، اضطر طاقم هذه الدبابات للقفز بشكل منفصل من الطائرة، اعتمادا على المظلات، قبل التوجه لدباباتهم. وبسبب ذلك، كان طاقم الدبابات عرضة لخطر الإصابة برصاص العدو حال نزولهم على الأرض.

ولمعالجة هذه المعضلة، كلّف الجيش الأحمر السوفيتي مصمم الطائرات أوليغ أنتونوف بمهمة تصميم مركبة طائرة لمساعدة طاقم الدبابات على النزول بأمان تزامنا مع تواجدهم داخل دباباتهم.

تجربة فاشلة

وعقب جملة من الأبحاث، قرر أنتونوف التخلي عن فكرة تصميم طائرة خاصة لمثل هذه العلميات ليقترح بدلا من ذلك تزويد الدبابات الخفيفة من نوع تي 60 (T-60) بهيكل خشبي، قابل للإزالة، تكوّن من جناحين كبيرين وذيل مزدوج لقّب بأنتونوف آي 40 (Antonov A-40)، وعند نزولها على ساحة القتال، تتخلى الدبابة بشكل سريع على هذا الهيكل الخشبي قبل أن تباشر تقدمها نحو مواقع العدو.

وفي سنة 1942، أجرى أنتونوف أولى تجاربه، فبعد أن جرّد دبابة من نوع تي 60 من ذخيرتها ونسبة هامة من المحروقات لتقليص وزنها وجعلها أخفّ، زوّد الأخير هذه الدبابة بالهيكل الخشبي الذي ابتكره.

ولإنجاح هذه التجربة الأولى، طالب أنتونوف السلطات السوفيتية بالإعتماد على نوعين من قاذفات القنابل تمثلا في توبوليف تي بي 3 وبيتلياكوف بي إي 8 (Petlyakov Pe-8) اللتين تميزتا بحجمهما الكبير وسرعتهما الجيدة.

وأثناء أولى التجارب التي أجريت يوم 2 أيلول/سبتمبر 1942، اضطر قائد قاذفة القنابل توبوليف تي بي 3، التي جرّت الدبابة تي 60 خلفها، للتخلي عن الدبابة، بالجو، بسبب وزنها الهائل وفقدانه السيطرة على طائرته.

وفي الأثناء، هبطت الدبابة قرب أحد المطارات حيث تخلت عن هيكلها الخشبي قبل أن تواصل طريقها نحو أقرب قاعدة عسكرية سوفيتية بالمنطقة.

وبسبب عدم امتلاكهم لطائرة قادرة على نقل الدبابة بشكل آمن وعدم توفر الإمكانيات الكافية أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، تخلى السوفييت بشكل نهائي عن مشروع الدبابة الطائرة عقب هذه التجربة الأولى.