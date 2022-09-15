لمنزل أكثر جاذبية.. إليك 8 طرق رائعة!

يعطي تنسيق المنزل شعوراً بالترحاب والاسترخاء والراحة، ويوفر مساحة ممتعة لا تنسى وجذابة لك ولعائلتك وأصدقائك.

وهناك طرق رائعة لجعل المنزل يكون أكثر جاذبية من خلال اختيار أفكار ديكور مناسبة لكل غرفة كما يلي بحسب موقع Homes & Gardens:

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1. باب المنزل

أدخل عناصر متناظرة على الباب الأمامي لإضافة الجاذبية والتناسق.

ويمكن ببساطة استخدام حل بسيط عبارة عن زوج متماثل من نباتات الزينة.

2. مدخل مريح وعملي

إن إنشاء مدخل مؤثر وممتع من الناحية الجمالية وعملي بشكل تام يحقق توازنا جيدا.

وتشمل الأولويات جعل المدخل جذاباً مع تقليل الفوضى أو تكديس قطع الأثاث. كما يمكن تصميم ركن مريح للجلوس، مع طبقات من الوسائد للدفء والجمال، مع اختيار سجادة تحت طاولة دخول متناسقة بشكل جيد.

3. التذكارات والتحف

يشير خبراء التصميم الداخلي والديكور إلى أن المنزل يعبر عن حياة سكانه، لذا من المهم أن تعكس محتوياته رحلات وتجارب أهل المنزل وأحبائهم وقصصهم.

إن المنزل ليس مجرد مكان للنوم وتناول الطعام، إذ يمكن أن يساعد تكوين مجموعات من "منافض السجائر، على سبيل المثال، أو الفواكه والخضروات المصنوعة من زجاج المورانو"، أحد تلك الطرق. وبالطبع بحسب طبيعة وذوق أصحاب المنزل يمكن أن تشمل مجموعات التذكارات خزفية أو نحاسية تحمل نقوشًاً أو لوحات لمناظر طبيعية أو أي مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية والتحف.

4. العمود الفقري للراحة

تعتبر الأريكة، ربما أكثر من أي قطعة أثاث أخرى، هي العمود الفقري للراحة والاسترخاء في المنزل.

لهذا ينصح الخبراء بضرورة الحصول على غرفة جلوس أو معيشة مناسبة تماماً ومريحة للغاية، يتوافر بداخلها ما يمكن تسميته "مقاعد المحادثة"، وهي عبارة عن عدد الكراسي، التي يتم تنسيقها بحيث يتم تبادل الأحاديث بشكل مريح ومناسب عند وجود زوار بالمنزل.

كما يوصي الخبراء بضرورة تغطية الأرائك وقطع الأثاث الأكبر حجماً بنسيج متين وقوي نسبياً.

5. زوايا ناعمة

يمكن أن تلعب المواد البسيطة والزوايا الناعمة دوراً متناغماً يخفف من حدة الزخارف والمنحنيات في قطع الأثاث.

ويوصي مصممو الديكور باستخدام المواد والتشطيبات التي تعتمد على أنواع الطلاء ذات الألوان الهادئة لأن تأثيرها العام يكون ممتعًا للغاية وودوداً.

6. ديكورات مبهجة

يمكن أيضاً استخدام الرفوف المفتوحة لتقديم لحظات زخرفية تجعل المنزل يشعر بالراحة والترحاب، سواء كانت مزينة بالسيراميك أو الأواني الزجاجية القديمة أو النباتات أو الكتب والمجلدات. كما يمكن استخدام الأرفف لإضافة نمط فردي إلى المطبخ،

ونظراً لأن المطابخ أصبحت مركزية بشكل متزايد في المنزل وحيث تجتمع العائلات معاً لتناول الوجبات والتي تعتبر أحد مناطق التي يتواصل فيها أفراد الأسرة اجتماعياً، من المناسب أن يتم اختيار أرفف بدون دعامات مرئية وذات حوامل أنيقة، مع استخدام شرائط LED البسيطة أو الأضواء الكاشفة المصغرة لإضاءة شاشات الرفوف، وتعزيز تأثيرها وإضافة بريق مسائي خفي.

7. فن الألوان المصقولة

يمكن أن يؤدي اختيار الظل المناسب لمساحة جذابة إلى تقديم خيارات لا حصر لها وفروق دقيقة لفهمها والتغلب عليها، لكن يمكنك الحصول عليها بشكل صحيح للحصول على غرف بغاية الأناقة. ويمكن أن تكون نظرية الألوان وعجلة الألوان بأكملها معقدة، غير أن هناك بعض المبادئ الأساسية للمساعدة في التوجيه للخيارات الصحيحة والمناسبة

فعلى سبيل المثال، تعمل النغمات الجريئة والحيوية بشكل جيد في الغرف المصممة للترفيه أو التي تشهد الكثير من الأنشطة، مثل المطابخ وغرف المعيشة. وتعتبر الألوان الجريئة رائعة للمساحات التي تحتوي على الكثير من الضوء مع مراعاة عدم الإفراط. إن اللوحات الفنية ذات الألوان المبهجة هي طريقة أخرى للشعور بالجرأة، حيث يمكن أن تكون اللوحة المفضلة مصدر إلهام جيد والفن هو دائماً نقطة البداية لأي مخطط يتميز بتصميمات ديناميكية.

8. الحياة النباتية

يتبادر إلى الذهن عند التفكير في كيفية جعل المنزل مريحاً وأنيقاً أن تحتوي أركانه على نباتات زينة طبيعية ومنافذ للهواء الطلق. إن النباتات الداخلية يمكن أن تجلب الحياة على الفور إلى أي ركن أو زاوية باهتة في المنزل.

كما يمكن أيضاً اختيار أوعية مزودة بمصابيح، أو إذا لم يكن ذلك مناسباً، فيمكن ببساطة اختيار إناء شفاف وأنيق ويتم تزيينه بالزهور الطازجة الموسمية.