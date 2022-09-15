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مشهد ونقيضه باللويبدة.. بهجة أم بانتشال رضيعتها وصدمة أخرى فقدت أبناءها الثلاثة

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إخراج رضيعة حية من تحت أنقاض المبنى المنهار في العاصمة عمان
أم الرضيعة التي أخرجت من تحت أنقاض المبنى المنهار في العاصمة عمان

مشهد ونقيضه باللويبدة.. بهجة أم بانتشال رضيعتها وصدمة أخرى فقدت أبناءها الثلاثة

الأم المفجوعة دخلت في انتكاسة صحية وسط ذهول كبير من الكارثة التي حصلت لفلذات كبدها ومنزلها وذلك بعد عام من وفاة زوجها

دبي _ العربية.نت

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طفت قصص إنسانية على أنقاض عمارة اللويبدة التي انهارت في العاصمة الأدنية عمّان، منها ما هي مفرحة وأخرى محزنة تبكي الصخر.

ووثقت الكاميرات بمحاذاة ركام عمارة اللويبدة مشهدان لامرأتين، لكن الحالة كانت على النقيض، الأولى ابتهجت بعدما أنقذت رضيعتها من بين الأنقاض لتعود لها الحياة، أما الثانية فقد عقدت الصدمة لسانها بعدما راح ضحية الحادثة أبناؤها الثلاثة.

وانتشلت فرق الإنقاذ المدني، الأربعاء، رضيعة حية من تحت أنقاض المبنى المنهار في العاصمة الأردنية عمان.

ورصد المقطع الأم وهي تبكي فرحاً بنجاة رضيعتها بعد أن فقدت الأمل في استمرارها على قيد الحياة.

وعلى النقيض تماما أظهر فيديو مؤلم تداولته وسائل الإعلام العربية للحظات انهيار الأم الأردنية "عبير"، بعد فقدها أبناءها الثلاثة محمد وملك وأميرة في حادث انهيار عمارة اللويبدة، وذلك بعد عام من وفاة زوجها.

والدة الأطفال الثلاثة "عبير" لا زالت على وقع الصدمة غير مصدقة لما حدث مع أطفالها، ودخلت في انتكاسة صحية وسط ذهول كبير من الكارثة التي حصلت لفلذات كبدها ومنزلها، وذلك بعد عام من وفاة زوجها.

وعلى الفور نقلت سيارات الإسعاف الأم المفجوعة إلى مستشفى اللوزميلا واستدعاء أقاربها لامتصاص حزن الأم، وبدء إجراءات الدفن وتقبل العزاء.
وارتفع الأربعاء عدد ضحايا انهيار المبنى إلى 9 وفيات، مع استمرار محاولات الوصول إلى المحاصرين تحت الأنقاض.

وكان الأمن العام الأردني قد أعلن قبيل ذلك إخراج شخص على قيد الحياة من تحت أنقاض المبنى المنهار في عمّان، فيما أوقف مدعي عام عمان 3 أشخاص على خلفية انهيار المبنى.

الأردن .. ارتفاع وفيات انهيار بناية اللويبدة إلى 5 الأخيرة الأردن .. ارتفاع وفيات انهيار بناية اللويبدة إلى 5

وما زال الشارع الأردني يعيش على أعصابه بعد انهيار عمارة سكنية كبيرة وسط العاصمة عمان في منطقة اللويبدة، وسط معلومات رسمية تشير إلى وجود المزيد من القتلى والمصابين.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، فيصل الشبول، أن هناك معلومات غير مؤكدة تفيد بوجود 10 أشخاص مازالوا تحت أنقاض العمارة.

من مكان انهيار المبنى في الأردن
  • من مكان انهيار المبنى في الأردن
4 صور
من مكان انهيار المبنى في الأردن
من مكان انهيار المبنى في الأردن
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