.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شاهد.. "ميّاس" اللبنانية تتربع على عرش America’s Got Talent

  • الخط

شاهد.. "ميّاس" اللبنانية تتربع على عرش America’s Got Talent

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مرة جديدة أبهرت فرقة "ميّاس" اللبنانية لجنة "America’s Got Talent"، وتربعت على عرش برنامج المواهب الأميركي.

ووسط إطلاق ألعاب نارية احتفالية وتصفيق حار وصرخات الجماهير في الأستوديو، تم الإعلان فجر الخميس عن فوز الفرقة اللبنانية بالموسم السابع عشر من برنامج "America’s Got Talent" وجائزة مالية قدرها مليون دولار.

وبعد تأهلها لـ "توب فايف" في الحلقة الأخيرة، قدمت "ميّاس" عرضاً جسد أرزة لبنان الشهيرة.

كما ظهرت بشكل لافت خلال الموسم الأول من البرنامج الأميركي بعد أن نالت الجرس الذهبي من الممثلة الشهيرة وعضو لجنة الحكام صوفيا فيرغارا.

شهرة واسعة

يذكر أن الفرقة لاقت نجاحاً مبهراً ونالت على شهرة عربية وعالمية واسعة بعد مشاركتها في البرنامج، حيث أدت رقصاً استعراضياً مستوحى من الرقص الشرقي التقليدي.

وكانت الفرقة اللبنانية قد حصدت جائزة النسخة العربية من برنامج "Arabas Got Talent" عام 2019 قبل وصولها للعالمية.

"يخطف الأنفاس"

يشار إلى أن الفرقة كانت قدمت عرضاً مبهراً في المرحلة نصف النهائية من "America’s Got Talent". وقد وصفه الحساب الرسمي للبرنامج حينها بـ"العرض الذي يخطف الأنفاس".

كذلك أعلنت في وقت سابق أنها ستشارك في المرحلة النهائية من "America’s Got Talent" بفقرة تحت عنوان "كرمالك يا لبنان".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تفاؤل حذر من "الصحة العالمية" بقرب انتهاء جائحة كورونا.. لماذا؟ تفاؤل حذر من "الصحة العالمية" بقرب انتهاء جائحة كورونا.. لماذا؟
اكتشف المزيد