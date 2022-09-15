شاهد.. "ميّاس" اللبنانية تتربع على عرش America’s Got Talent

مرة جديدة أبهرت فرقة "ميّاس" اللبنانية لجنة "America’s Got Talent"، وتربعت على عرش برنامج المواهب الأميركي.

ووسط إطلاق ألعاب نارية احتفالية وتصفيق حار وصرخات الجماهير في الأستوديو، تم الإعلان فجر الخميس عن فوز الفرقة اللبنانية بالموسم السابع عشر من برنامج "America’s Got Talent" وجائزة مالية قدرها مليون دولار.

You voted, now we've crowned our #AGT Season 17 Winner! 🏆 pic.twitter.com/m8VBXzJpZA — America’s Got Talent (@AGT) September 15, 2022

مادة اعلانية

وبعد تأهلها لـ "توب فايف" في الحلقة الأخيرة، قدمت "ميّاس" عرضاً جسد أرزة لبنان الشهيرة.

كما ظهرت بشكل لافت خلال الموسم الأول من البرنامج الأميركي بعد أن نالت الجرس الذهبي من الممثلة الشهيرة وعضو لجنة الحكام صوفيا فيرغارا.

شهرة واسعة

يذكر أن الفرقة لاقت نجاحاً مبهراً ونالت على شهرة عربية وعالمية واسعة بعد مشاركتها في البرنامج، حيث أدت رقصاً استعراضياً مستوحى من الرقص الشرقي التقليدي.

وكانت الفرقة اللبنانية قد حصدت جائزة النسخة العربية من برنامج "Arabas Got Talent" عام 2019 قبل وصولها للعالمية.

"يخطف الأنفاس"

يشار إلى أن الفرقة كانت قدمت عرضاً مبهراً في المرحلة نصف النهائية من "America’s Got Talent". وقد وصفه الحساب الرسمي للبرنامج حينها بـ"العرض الذي يخطف الأنفاس".

كذلك أعلنت في وقت سابق أنها ستشارك في المرحلة النهائية من "America’s Got Talent" بفقرة تحت عنوان "كرمالك يا لبنان".