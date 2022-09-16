بعد حرمانه من ارتدائها.. الأمير هاري ببزته العسكرية

بعد حرمناه من ارتدائها إثر تخليه عن لقبه الملكي، أكد مصدر أن الأمير هاري سيرتدي زيه العسكري عند مشاركته في جنازة الملكة إليزابيث الثانية غداً السبت.

فقد كشف المصدر أن هاري الذي قيل له سابقاً إنه لا يستطيع ارتداء الزي العسكري لم يطلب تغيير ذلك، بحسب موقع "Page Six".

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وأضاف أنه "كان ببساطة على استعداد لارتداء ما خططت له جدته. إنه يركز على تكريمها وهذا كل شيء".

في موازاة ذلك، قال مصدر لصحيفة "ديلي ميرور"، التي نشرت الخبر لأول مرة يوم الخميس، إنه كان "موقفاً مثيراً للسخرية" في المقام الأول.

وأوضح أن "دوق ساسكس خدم بلاده وهو عضو يحظى باحترام كبير في القوات المسلحة بكل ما فعله للمحاربين القدامى".

الأحفاد أمام نعش الملكة

في الأثناء، من غير الواضح ما إذا كان هاري قد حصل على الإذن بارتداء زيه العسكري لحضور الجنازة يوم الاثنين أيضاً.

ومن المتوقع أن يقف أحفاد الملكة الثمانية، بمن فيهم الأمير ويليام وهاري، مساء غد السبت في وقفة لمدة 15 دقيقة إلى جانب نعش جدتهم.

كما سيشارك أحفاد الملكة الآخرون بمن فيهم الأميرات بياتريس ويوجيني وزارا وبيتر فيليبس والليدي لويز وجيمس، فيسكونت سيفيرن في الوقفة الاحتجاجية في قاعة وستمنستر.

جرد من ألقابه العسكرية

وتم الإعلان في وقت سابق من هذا الأسبوع عن منع هاري وعمه الأمير أندرو من ارتداء زيهم العسكري لحضور جنازة الملكة في 19 سبتمبر.

يذكر أن دوق ساسكس البالغ من العمر 38 عاماً، جرد من ألقابه العسكرية عندما استقال من الحياة الملكية في عام 2020 وانتقل إلى كاليفورنيا مع زوجته ميغان ماركل.