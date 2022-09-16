سؤال مباشر.. هل يسهم النفط الروسي في تخفيض أسعار النفط؟

يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الكاتب المتخصص في شؤون النفط د.أنس الحجي للحديث عن أسعار النفط والطاقة.

ويرى الحجي أن قرار مجموعة السبع في شأن النفط الروسي، لن يسهم في تخفيض أسعار النفط ولا يمكن تنفيذه وشركات التأمين سترفع الأسعار بسبب ارتفاع مخاطر الشحن.

مادة اعلانية

كما أضاف أن شروط مجموعة السبع بشأن انخفاض أسعار النفط غير قابلة للتطبيق، بسبب ارتفاع كلفة تنفيذها، مشددا على أن ضغوطها لزيادة إنتاج النفط قد باءت بالفشل.

وأوضح الكاتب أن التخبط في سياسة العقوبات ضد روسيا تسببت في أزمة النفط وأن روسيا تصدر منتجاتها من دون حاجة لشركات التأمين الغربية وأن العقوبات الأميركية والأوروبية ضد روسيا شكلية في حقيقتها، لافتا إلى أن الموقف الروسي أقرب إلى مصالح الدول المنتجة في الخليج.

كذلك اعتبر أن وجود روسيا في تحالف أوبك بلاس فرض أهميته وتأثيره على المواقف السياسية، مؤكداً أن أميركا نشرت معلومات غير صحيحة عن مخزون إيران النفطي وحاولت تضخيم قدرة إيران النفطية للتأثير على الأسعار.