.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شاهد.. حريق كبير يلتهم ناطحة سحاب وسط الصين

  • الخط
ناطحة السحاب المشتعلة (أ ف ب)
ناطحة السحاب المشتعلة (أ ف ب)

شاهد.. حريق كبير يلتهم ناطحة سحاب وسط الصين

العربية.نت - وكالات

نشر في: آخر تحديث:

شب حريق كبير في ناطحة سحاب في مدينة تشانغشا في وسط الصين الجمعة ولم يخلف ضحايا وفق حصيلة أولية لجهاز الإطفاء.

وطال الحريق الذي تم إخماده مقر شركة الهاتف تشاينا تليكوم في تشانغشا التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة وهي عاصمة مقاطعة خونان.

كذلك أظهرت صور بثتها محطة "سي سي تي في" العامة ألسنة لهب ضخمة وقوية تجتاح جانبا كاملا من المبنى المكون من 42 طابقا ويرتفع 218 مترا.

وقال جهاز الإطفاء في المقاطعة على شبكة ويبو الاجتماعية إنه "وفقًا لتحقيق أولي" بدأ الحريق "في جدار خارجي للمبنى".

كما أضاف أنه "تم إخماد الحريق ولم يتم العثور على ضحايا"، موضحا أنه تلقى أول مكالمة استغاثة في الساعة 15,48 (07,48 ت غ).

لا ضحايا

وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسيلة إعلامية محلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واجهة البرج وقد أصبحت سوداء على ما يبدو جراء الحريق.

من جهتها أكدت تشاينا تليكوم في رسالة على موقع ويبو عدم سقوط ضحايا في الوقت الحالي، وقالت إنه "تم إخماد الحريق قرابة الساعة 16,30" و"الاتصالات (الهاتفية) لم تنقطع".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خطة أوكرانيا التي خدعت الروس في الشرق.. وتحذير أميركي من رد بوتين خطة أوكرانيا التي خدعت الروس في الشرق.. وتحذير أميركي من رد بوتين
اكتشف المزيد