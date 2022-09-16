شاهد.. حريق كبير يلتهم ناطحة سحاب وسط الصين

شب حريق كبير في ناطحة سحاب في مدينة تشانغشا في وسط الصين الجمعة ولم يخلف ضحايا وفق حصيلة أولية لجهاز الإطفاء.

وطال الحريق الذي تم إخماده مقر شركة الهاتف تشاينا تليكوم في تشانغشا التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة وهي عاصمة مقاطعة خونان.

❗️In #China, the skyscraper of the largest telecom operator China Telecom in #Changsha is on fire. Hundreds of people could be burned alive. pic.twitter.com/GDNC74k8Tj — NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2022

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كذلك أظهرت صور بثتها محطة "سي سي تي في" العامة ألسنة لهب ضخمة وقوية تجتاح جانبا كاملا من المبنى المكون من 42 طابقا ويرتفع 218 مترا.

وقال جهاز الإطفاء في المقاطعة على شبكة ويبو الاجتماعية إنه "وفقًا لتحقيق أولي" بدأ الحريق "في جدار خارجي للمبنى".

كما أضاف أنه "تم إخماد الحريق ولم يتم العثور على ضحايا"، موضحا أنه تلقى أول مكالمة استغاثة في الساعة 15,48 (07,48 ت غ).

لا ضحايا

وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسيلة إعلامية محلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واجهة البرج وقد أصبحت سوداء على ما يبدو جراء الحريق.

من جهتها أكدت تشاينا تليكوم في رسالة على موقع ويبو عدم سقوط ضحايا في الوقت الحالي، وقالت إنه "تم إخماد الحريق قرابة الساعة 16,30" و"الاتصالات (الهاتفية) لم تنقطع".