شاهد.. رونالدو يصد معجبة من طاقمه الطبي ويمضي غير مبالٍ

رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التقاط صورة سيلفي مع إحدى المشجعات، بينما كان يسير في النفق المؤدي لخارج الملعب مع نهاية الشوط الأول من مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد شريف تيراسبول أمس الخميس.
وكان رونالد متوجهاً لغرفة تغيير الملابس حيث لم يكن في حالة مزاجية لالتقاط صورة بعد انتهاء الشوط الأول، وذلك رغم إحرازه هدفاً في مرمى مضيفه شريف تيراسبول المولدوفي.
فيما توجهت إليه إحدى العاملات من الطاقم الطبي في ملعب زيمبرو، لسؤاله عما إذا كان سيتوقف لالتقاط صورة، وفق ما نشرت صفحة World Video Stuff على فيسبوك.
تجاهلها ومضى
بالمقابل، وبالكاد نظر النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاماً إلى المرأة وهي ترفع ذراعها الممدودة حيث تجاهل طلبها ونزل في النفق.
يذكر أن رونالدو أثار غضبا واسعاً في الموسم الماضي عندما أسقط هاتفاً من يد صبي عمره 14 عاماً كان يأمل في التقاط صورة له، وذلك بعد خسارة مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.
واعتذر نجم مانشتسر بعد ذلك، لكنه خضع لتحقيق من جانب الشرطة بمزاعم "اعتداء وضرر جنائي" بحق الصبي، وتلقى تحذيرا من السلطات.
فيما رفضت والدة الصبي فرصة لقائه ووصفته بأنه "متعجرف"، بعد التحدث إلى اللاعب عبر الهاتف.
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