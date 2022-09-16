نادال لفيدرر: يوم حزين يا صديقي وخصمي ليته لم يأتِ!

بعد إعلانه الاعتزال، وجه نجم التنس العالمي رافايل نادال رسالة مؤثرة إلى خصمه اللدود روجيه فيدرر، حيث شكلا معاً ثنائيا تاريخيا في لعبة كرة المضرب لسنوات خلت.
ففي تغريدة على حسابه في تويتر تمنى اللاعب الإسباني الشهير لو أن هذا اليوم لم يأتِ.
Dear Roger,my friend and rival.— Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 15, 2022
I wish this day would have never come. It’s a sad day for me personally and for sports around the world.
It’s been a pleasure but also an honor and privilege to share all these years with you, living so many amazing moments on and off the court 👇🏻
وكتب متوجها لصديقه اللدود" صديقي وخصمي اللدود إنه يوم حزين لي شخصيا ولعالم الرياضة بشكل عام".
كما أضاف "لقد كان من دواعي سروري وفخري أيضاً المنافسة معك طوال تلك السنين، فقد تشاركنا لحظات رائعة داخل وخارج الملعب".
إلى ذلك، ختم مؤكداً أنهما سيلتقيان في العديد من المناسبات مستقبلاً، متمنياً لروجيه وزوجته وأطفاله السعادة والفرح.
إصابات عرقلته
وكان لاعب التنس السويسري المخضرم روجيه فيدرر أعلن، أمس الخميس، اعتزاله منافسات اللعبة، قائلا إن بطولة كأس ليفر المقررة الأسبوع المقبل ستكون بطولته الأخيرة، متوجاً بذلك حقبة ذهبية امتدت على مدار 24 عاما بأكثر من 1500 مباراة.
يذكر أن الإصابات كانت عرقلت في السنوات الأخيرة مسيرة فيدرر الذي هيمن على تنس الرجال عقب فوزه بلقبه الكبير الأول في ويمبلدون 2003.
وخضع لثلاث عمليات جراحية في آخر عامين، وكانت آخر مباراة له ببطولات المحترفين خلال الهزيمة من البولندي هوبرت هوركاتش في دور الثمانية بويمبلدون 2021.
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