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نادال لفيدرر: يوم حزين يا صديقي وخصمي ليته لم يأتِ!

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Switzerland’s Roger Federer and Spain’s Rafael Nadal after their semifinal match at the French Open on June 7, 2019. (Reuters)
نادال وفيدرر (أرشيفية - رويترز)

نادال لفيدرر: يوم حزين يا صديقي وخصمي ليته لم يأتِ!

دبي - العربية.نت

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بعد إعلانه الاعتزال، وجه نجم التنس العالمي رافايل نادال رسالة مؤثرة إلى خصمه اللدود روجيه فيدرر، حيث شكلا معاً ثنائيا تاريخيا في لعبة كرة المضرب لسنوات خلت.

ففي تغريدة على حسابه في تويتر تمنى اللاعب الإسباني الشهير لو أن هذا اليوم لم يأتِ.

وكتب متوجها لصديقه اللدود" صديقي وخصمي اللدود إنه يوم حزين لي شخصيا ولعالم الرياضة بشكل عام".

كما أضاف "لقد كان من دواعي سروري وفخري أيضاً المنافسة معك طوال تلك السنين، فقد تشاركنا لحظات رائعة داخل وخارج الملعب".

إلى ذلك، ختم مؤكداً أنهما سيلتقيان في العديد من المناسبات مستقبلاً، متمنياً لروجيه وزوجته وأطفاله السعادة والفرح.

إصابات عرقلته

وكان لاعب التنس السويسري المخضرم روجيه فيدرر أعلن، أمس الخميس، اعتزاله منافسات اللعبة، قائلا إن بطولة كأس ليفر المقررة الأسبوع المقبل ستكون بطولته الأخيرة، متوجاً بذلك حقبة ذهبية امتدت على مدار 24 عاما بأكثر من 1500 مباراة.

يذكر أن الإصابات كانت عرقلت في السنوات الأخيرة مسيرة فيدرر الذي هيمن على تنس الرجال عقب فوزه بلقبه الكبير الأول في ويمبلدون 2003.

وخضع لثلاث عمليات جراحية في آخر عامين، وكانت آخر مباراة له ببطولات المحترفين خلال الهزيمة من البولندي هوبرت هوركاتش في دور الثمانية بويمبلدون 2021.

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