ناد مصري يرد على مالك تشيلسي: محمد صلاح ابننا

يبدو أن تصريحات مالك نادي تشيلسي الإنجليزي قد أزعجت المسؤولين في نادي "المقاولون العرب" المصري الذي بدأ منه نجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح مسيرته الكروية.

فقد أعرب عضو مجلس إدارة النادي المصري محمد عادل فتحي، عن اندهاشه من تصريحات مالك تشيلسي، رجل الأعمال الأميركي تود بويلي التي اعتبر فيها أن صلاح من أبناء أكاديمية النادي الإنجليزي.

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"تهريج"

وقال فتحي إن "ما يقوله مالك نادي تشيلسي الجديد تهريج وعدم فهم، ولا يوجد اختلاف من الأساس على أن محمد صلاح من ناشئي (المقاولون العرب)، واعتقاد بويلي أنه من ناشئي تشيلسي هو عدم فهم".



كما أضاف أن نجم ليفربول "فخر لنادي المقاولون العرب والكرة المصرية والعربية، ويتشرف المقاولون العرب أنه أحد أبنائه".

"الوحيد الذي يجهل الحقيقة"

إلى ذلك، اعتبر أن "العالم كله يعلم مسيرة صلاح وكيف كانت بدايته في نادي المقاولون ، ولكن يبدو أن مالك تشيلسي هو الشخص الوحيد في العالم الذي يجهل هذه المعلومة".

أتى ذلك، بعد أن قال بويلي إن "أكاديمية تشيلسي أنتجت العديد من النجوم مثل محمد صلاح ودي بروين".

يذكر أن دي بروين أيضا ليس خريج أكاديمية تشيلسي بل جاء من نادي جينك البلجيكي وهو بعمر الـ21 عاما.