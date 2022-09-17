شاهد شاحنة تحطم سيارة بجنوب أفريقيا وتقتل 21 بينهم 19 طفلاً
لقي 21 شخصاً مصرعهم، منهم 19 طفلاً من تلاميذ مدارس إعدادية وابتدائية، كانوا عائدين بعد ظهر أمس الجمعة إلى منازلهم في سيارة طراز bakkie حين صدمتها شاحنة عملاقة، ظهرت في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وهي مسرعة بعكس السير على طريق سريع قرب بلدة Pongola الواقعة إلى الشمال من محافظة KwaZulu-Natal بجنوب أفريقيا، وحطمتها بالكامل تقريباً.
ونقلت وسائل إعلام محلية، منها موقع News 24 الإخباري، عن روبرت ماكينزي، المتحدث باسم خدمات الطوارئ الطبية، أن أعمار التلاميذ هي من 5 إلى 12 سنة، فيما قضى بالحادث بالغان، هما راكب آخر كان إلى جانب سائق "البكي" الذي فر من المكان، ثم سلم نفسه صباح اليوم السبت، وسيمثل الاثنين أمام محكمة محلية في "بونغولا" للنظر بشأنه.
Horrific accident close to Pongola. 23 School children died. How can a Truck driver do this ? pic.twitter.com/TFNeg44RYB— Leë uw (@Leeuwlouw) September 17, 2022
وأصدر مكتب رئيس الوزراء بياناً طمأن فيه المواطنين وذوي الضحايا، بأن الحكومة تعمل مع جميع أصحاب المصلحة لضمان التحقيق في سبب الحادث، فيما قدم رئيس الوزراء بالإنابة، نوماجوجو سيميلاني، تعازيه لأسر القتلى، كما لذوي 11 طفلاً أصيبوا بجروح وتشوهات، يتم علاجهم حالياً بالمستشفى.
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