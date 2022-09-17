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وصفة فطائر الملكة إليزابيت تطلق عاصفة..برسالة لأيزنهاور

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رحيل الملكة إليزابيث (فرانس برس)
الملكة إليزابيث (فرانس برس)

وصفة فطائر الملكة إليزابيت تطلق عاصفة..برسالة لأيزنهاور

دبي- العربية.نت

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منذ وفاة الملكة إليزابيث الثانية الأسبوع الماضي، والبريطانيون يتناقلون عبر مواقع التواصل وصفة ولا ألذ للفطائر الأحب على قلب ملكتهم.

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فقد انتشرت بين البريطانيين رسالة صاغتها الملكة على ما يبدو لأول مرة عام 1960، ووجهتها إلى الرئيس الأميركي في حينه دوايت أيزنهاور بعد أن التقاها وزوجته مامي في قلعتها بالمورال.

فقد خاطبت الملكة الراحلة في رسالتها هذه الرئيس الأميركي، لافتة إلا أنها رأت صورته في إحدى الصحف أمام منصة الشواء "باربكيو" فتذكرت أنها لم تعطه وصفتها المميزة لإعداد "البانكيك" كما وعدته، بحسب ما نقلت "ديلي ميل".

الرسالة
الرسالة

وهذه المقادير!

لتهم بعدها في سرد المكونات اللازمة للحصول على هذا الطبق اللذيذ والشهي للفطور، ألا وهي: أربعة فناجين من الدقيق، وأربع ملاعق كبيرة من السكر الناعم، وكوبان من الحليب، وبيضتان كاملتان، وملعقتان صغيرتان من صودا البيكربونات، وثلاث ملاعق صغيرة من كريم التارتار، وملعقتان كبيرتان من الزبدة المذابة.

ثم انتقلت لشرح كيفية خلط تلك المكونات بعناية. لتنهي بعدها الوصفة متمنية الاستمتاع بها، وموضحة أنها تكفي لإطعام 16 شخصًا!

يشار إلى أنه من المعروف عن الملكة الراحلة أنها كانت تعتني جدا بنظامها الغذائي. فقد كشف طاهيها السابق أنها تلتزم بنظام غذائي صارم ومنضبط جداً.

كما أكد العديد من العاملين معها حرصها على تنوع طعامها الصحي.

يذكر أن الملكة إليزابيث التي توفيت الأسبوع الماضي، وأضحت أقدم وأطول زعماء العالم بقاء في السلطة، تولت العرش بعد وفاة والدها الملك جورج السادس في السادس من فبراير شباط 1952، عندما كانت في الخامسة والعشرين من عمرها. وعلى مر العقود شهدت تغييرات جذرية في البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لوطنها.

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