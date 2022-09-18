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الأكبر في البلاد.. 27 قتيلاً في حادث سير في الصين

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الصين حادث
أرشيفية

الأكبر في البلاد.. 27 قتيلاً في حادث سير في الصين

بكين - فرانس برس

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أودى انقلاب حافلة في جنوب غرب الصين بحياة 27 شخصا، الأحد، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي، في أكبر حادث سير مميت تشهده البلاد هذا العام.

وأعلنت شبكة "سي سي تي في" أن الحادث وقع على طريق سريع في مقاطعة قويتشو الريفية عندما "انقلبت" الحافلة التي كانت تقل 47 شخصا "على جانبها".

وذكرت أن الأشخاص الـ20 الباقين يخضعون للعلاج إثر جروح أصيبوا بها، بينما توجه عناصر جهاز الطوارئ إلى الموقع.

ووقع الحادث في كيانين، وهي منطقة فقيرة ونائية في قويتشو تقطنها أقليات العرقية.

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