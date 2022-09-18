انطلاق حملة "نحكي فلسطيني" الشبابية لإثراء المحتوى الفلسطيني

أطلقت الإعلامية الفلسطينية ميسون عزام في السادس من سبتمبر الحالي على انستغرام وتيك توك، حملة "نحكي فلسطيني" بهدف إثراء المحتوى الفلسطيني التراثي والإنساني والحقوقي بمشاركة الثلاثي الفلسطيني رسيل عمرو ورغد مراد وهبة الحمارنة، تحت مظلة العمل التطوعي الشبابي.

وقد عبّرت عزّام عن امتنانها لكل من دعم هذه المبادرة لحظة إطلاقها، وأكّدت أهمية العمل الجماعي التطوّعي في تعزيز روح المحبة والتعاون من جهة، وتثبيت الرواية الفلسطينية من جهة أخرى.

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أمّا عن المحتوى، فقد أشارت إلى أن المنصّة ستستضيف وجوها فلسطينية مختلفة يتحدّث كل منهم في اختصاصه عن الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون في الداخل والشتات.

أمّا رسيل فقد أشارت إلى أن انضمامها للمبادرة هو امتداد لدعمها للرواية الفلسطينية والذي عملت عليه خلال عملها في جناح فلسطين في اكسبو 2020، حيث اختبرت أهمية نشر الثقافة الفلسطينية لإحياء الوعي بالرواية الفلسطينية.

من جانبها، قالت رغد إنّها رغم انشغالها في عملها الوظيفي، فإنها تشعر أن واجبها الأخلاقي والإنساني يحتّم عليها تخصيص وقت لدعم الرواية الفلسطينية.

هبة بدورها شاطرت رغد في طرحها، مؤكدةً أن مثل هذا العمل الإنساني سيعزز من نشاطاتها في الجامعة الأميركية في دبي كونها رئيسة اتحاد الطلبة هناك.