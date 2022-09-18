.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

انطلاق حملة "نحكي فلسطيني" الشبابية لإثراء المحتوى الفلسطيني

  • الخط
نحكي فلسطيني
مؤسسات حملة نحكي فلسطيني

انطلاق حملة "نحكي فلسطيني" الشبابية لإثراء المحتوى الفلسطيني

أطلقتها الإعلامية ميسون عزام على منصتي انستغرام وتيك توك بهدف إثراء المحتوى الفلسطيني التراثي والإنساني والحقوقي

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أطلقت الإعلامية الفلسطينية ميسون عزام في السادس من سبتمبر الحالي على انستغرام وتيك توك، حملة "نحكي فلسطيني" بهدف إثراء المحتوى الفلسطيني التراثي والإنساني والحقوقي بمشاركة الثلاثي الفلسطيني رسيل عمرو ورغد مراد وهبة الحمارنة، تحت مظلة العمل التطوعي الشبابي.

وقد عبّرت عزّام عن امتنانها لكل من دعم هذه المبادرة لحظة إطلاقها، وأكّدت أهمية العمل الجماعي التطوّعي في تعزيز روح المحبة والتعاون من جهة، وتثبيت الرواية الفلسطينية من جهة أخرى.

أمّا عن المحتوى، فقد أشارت إلى أن المنصّة ستستضيف وجوها فلسطينية مختلفة يتحدّث كل منهم في اختصاصه عن الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون في الداخل والشتات.

لندن تتحول لقلعة محصنة.. وضع أكبر خطة حماية منذ الحرب العالمية الثانية الأخيرة لندن تتحول لقلعة محصنة.. وضع أكبر خطة حماية منذ الحرب العالمية الثانية

أمّا رسيل فقد أشارت إلى أن انضمامها للمبادرة هو امتداد لدعمها للرواية الفلسطينية والذي عملت عليه خلال عملها في جناح فلسطين في اكسبو 2020، حيث اختبرت أهمية نشر الثقافة الفلسطينية لإحياء الوعي بالرواية الفلسطينية.

من جانبها، قالت رغد إنّها رغم انشغالها في عملها الوظيفي، فإنها تشعر أن واجبها الأخلاقي والإنساني يحتّم عليها تخصيص وقت لدعم الرواية الفلسطينية.

هبة بدورها شاطرت رغد في طرحها، مؤكدةً أن مثل هذا العمل الإنساني سيعزز من نشاطاتها في الجامعة الأميركية في دبي كونها رئيسة اتحاد الطلبة هناك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انتفاضة فلسطينية من نوع مختلف في الضفة الغربية انتفاضة فلسطينية من نوع مختلف في الضفة الغربية
اكتشف المزيد