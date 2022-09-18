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هذا ما قالته كاميلا عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

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Britain's Queen Elizabeth II reacts during a visit to a community project in Glasgow, Scotland, as part of her traditional trip to Scotland for Holyrood Week, Wednesday June 30, 2021. (File photo: AP)
الملكة الراحلة - أرشيفية

هذا ما قالته كاميلا عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

تستعد لندن وسط تدابير مكثفة لأول جنازة رسمية تُقيمها منذ وفاة تشرشل العام 1965

دبي - العربية.نت

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أشادت كاميلا، قرينة ملك المملكة المتحدة تشارلز الثالث، الأحد، بإليزابيث الثانية، واصفةً إياها بأنها كانت "امرأة منفردة" في عالم يقوده الرجال.

وقالت كاميلا "لا بُدّ أنه كان من الصعب جدا بالنسبة إليها أن تكون امرأة منفردة. لم تكن هناك نساءٌ رئيسات وزراء أو رئيسات. كانت هي الوحيدة، لذلك أعتقد أنها لعبت دورها الخاص".

حشود تتقاطر لوداع الملكة إليزابيث الثانية في لندن
حشود تتقاطر لوداع الملكة إليزابيث الثانية في لندن

وهذا أول خطاب لقرينة الملك الجديد منذ وفاة إليزابيث الثانية في 8 أيلول/سبتمبر عن 96 عامًا، ومن المقرر أن تبثه هيئة الإذاعة البريطانية بالكامل، الأحد.

وأضافت كاميلا البالغة الخامسة والسبعين "كانت لديها عينان زرقاوان رائعتان، وعندما تبتسم تُضيئان وجهها بالكامل".

وباتت الساعات المتبقية معدودة للانحناء أمام جثمان الملكة المسجى في النعش الملفوف بالراية الملكية وقد وُضع عليه التاج الملكي.

وقبل ساعات على "جنازة القرن"، بدأ القادة الأجانب يتوافدون للمشاركة فيها.

بايدن في لندن.. للمشاركة في جنازة الملكة إليزابيث أميركا بايدن في لندن.. للمشاركة في جنازة الملكة إليزابيث

وتستعد لندن وسط تدابير مكثفة لأول جنازة رسمية تُقيمها منذ وفاة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل العام 1965.

وأعلنت الحكومة البريطانية، السبت، أن الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث ستعرض يوم الاثنين في نحو 125 دار سينما في جميع أنحاء بريطانيا، كما سيتم عرضها على شاشات ضخمة في الحدائق والساحات والكاتدرائيات.

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