رعب داخل مطعم شهير للوجبات السريعة.. فيديو لهجوم بفأس

دب الرعب في قلوب زبائن مطعم شهير للوجبات السريعة في نيويورك، بعدما انتشل رجل فأساً من حقيبته ودمر المكان وهدد الموجودين داخله.

فقد وثق مقطع فيديو وصور الحادثة، حيث بدأت وفق شهود عيان عندما اقترب الرجل ويدعى مايكل بالاسيوس، من شابة تجلس في المطعم وحاول التحدث معها لكنها رفضته فجنّ جنونه.

مادة اعلانية

"لست مختلاً"

وأظهر الفيديو قيام مجموعة من الشباب بالانقضاض عليه، موجهين لكمات له فيما وقف بهدوء، وفق صحيفة "نيويورك بوست".

ثم أخرج فأساً من حقيبته وبدأ في تدمير المكان، محطماً طاولات وحائطا زجاجيا، في مشهد مخيف وثقته كاميرا هاتف محمول.

لكن مايكل قال إن الأمر ليس كذلك، مدعياً أن الحادث العنيف نابع من مشادة مع أحد الموجودين بعد أن رفض حارس الأمن في المطعم السماح له باستخدام الحمام.

وكشف المهاجم أنه "غير مختل"، وفعل ما سيفعله أي شخص في حالته، وفق صحيفة "نيويورك بوست".

دفاع عن النفس!

كما أوضح الشاب الثلاثيني أنه كان يحاول حماية نفسه ممن لكموه، مشيراً إلى أنه فضل استخدام فأس على المسدس.

وأضاف "مع الفأس لدي خياراتي مثل سحق الطاولة، أما بالمسدس كل ما تفعله هو إطلاق النار".

كذلك قال الرجل، الذي أطلق سراحه دون كفالة "أنا لست منزعجاً".

وتابع "أنا لست مختلاً. لقد فعلت فقط ما سيفعله أي شخص عندما يتعرض للضرب. ماذا كنت ستفعل؟ اخرج هاتفي واتصل برقم 911؟".

وأوضح "ليس من حسن الحظ أنهم لم يتم تقطيعهم بالفأس. لم أقم بتقطيعهم لأنني لم أرغب في ذلك".