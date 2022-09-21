هل لديك عيون صقر؟ كلمة من 4 أحرف مخبأة في الصورة

غالباً ما يسعى الإنسان لفك شيفرة شخصيته، سواء عبر علم النفس أو عن طريق الاختبارات السريعة والمسلية في آن، والتي تعتمد على الخدع البصرية. وتحظى تلك الاختبارات بانتشار واسع، وشعبية، لا سيما أن العديد من المستخدمين يتناقلونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومؤخراً انتشر وهم بصري حيث إنه إذا كان بإمكانك اكتشاف الكلمة المكونة من 4 أحرف والمخفية بشكل ملائم في الصورة، قد تكون لديك عيون صقر، وفق صحيفة The Sun البريطانية.

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في التفاصيل شارك عاشق الخدع البصرية المعروف بـ@pasillusion المشاهدين فيديو على تيك توك يحتوي صورة "ليست كما تعتقدون".

وجه رجل

ويبدأ الفيديو مع شرح للوهم البصري، وهو رسم بالأبيض والأسود لوجه رجل.

غير أنه على الرغم من أن الرسم قد يبدو وكأنه وجه عادي، إلا أنه يوجد في الواقع كلمة مخفية مكونة من 4 أحرف داخله.

كما يضيف @pasillusion أنه للعثور عليه، أدر هاتفك إلى اليسار وستتمكن من ضبطه. هل قمت بالتجربة؟