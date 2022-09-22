تسمم 12 طالبة أردنية بسبب حصة "طبخ المجدرة"

أصيبت 12 طالبة أردنية، اليوم الخميس، بتسمم غذائي ناتج عن تناولهن طبق "المجدرة"، والذي تم صنعه خلال حصة مادة "التعليم المهني" في إحدى المدارس بالعاصمة الأردنية عمّان.

وأسعفت كوادر الدفاع المدني الأردني 12 طالبة من طالبات مدرسة الملكة رانيا الحكومية في منطقة وادي عبدون بالعاصمة عمان، وذلك بعد أن تناولن طبق المجدرة خلال تطبيقهن نشاطا عمليا تفاعليا في حصة مادة "المهني".

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وضعهن الصحي مستقر

من جانبه، قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية، أحمد المساعفة، لـ"العربية.نت" إن الوضع الصحي لطالبات مدرسة الملكة رانيا في قصبة عمان اللواتي تعرضن للتسمم مستقر، مبيناً أنهن يخضعن للمراقبة في مستشفى البشير تمهيداً لخروجهن.

وأوضح المساعفة أنه في أثناء حصة التربية المهنية كان هناك نشاط للطبخ (تطبيق درس طبخ الطعام)، حيث تعد المعلمة وطالباتها طبق "المجدرة"، ومن بعده ظهرت الأعراض على الطالبات.

لجنة تحقيق وعينات

من جانبه، قال مدير تربية قصبة عمان سامي الوحش أنه تم تشكيل لجنة من مديرية التربية للكشف على المدرسة، مبيناً في ذات الصدد أن شرطة البيئة عملت أيضاً على أخذ عينات من "المجدرة" لفحصها.

كما أكد مدير إدارة مستشفيات البشير علي العبداللات في حديثه لـ"العربية.نت" أن الطالبات راجعن مستشفى الإسعاف والطوارئ بأعراض هضمية، ووضعهن الصحي جيد.

وأوضح العبداللات أن الطالبات اللواتي راجعن المستشفى من مدرسة واحدة، وتتراوح أعمارهن بين 12 إلى 13 عاماً، ولديهن أعراض هضمية كالقيء ويتلقين العلاج المناسب.

وبين أن الوزارة تتابع لمعرفة أسباب الأعراض المصاحبة التي أدت إلى القيء لدى الطالبات.