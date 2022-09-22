وفاة طفلة أردنية.. بسبب عضة "حصيني"
الطفلة رائدة (14 عاماً) تعرضت لهجوم من قبل "الثعلب" في منطقة الرويشد الأسبوع الماضي وتم نقلها إلى المستشفى للعلاج إلا أنها فارقت الحياة
أسبوع كامل قضته الطفلة الأردنية رائدة تصارع الموت في المستشفيات الأردنية، بعد أن هاجمها حيوان "الحصيني" (الفنك) في منطقة الرويشد بمحافظة المفرق (80 كلم إلى الشمال من العاصمة عمّان).
الطفلة رائدة محمد سلمان الغياث، التي تبلغ من العمر 14 عاماً، تعرضت لهجوم وعضة من قبل حيوان "الحصيني" قبل أسبوع في منطقة الرويشد، الأمر الذي استدعى نقلها إلى مستشفى الأمير حمزة العسكري لاستكمال علاجها، ومن ثم تم نقلها إلى مستشفى الرويال الخاص إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها، وذلك بحسب ما أكده مصدر أمني لـ"العربية.نت".
وقال شهود عيان لـ"العربية.نت" إن الطفلة تعرضت للهجوم فجراً. وبقي الشهود على الحادثة لساعات متأخرة يبحثون عن حيوان "الحصيني" للتخلص منه كي لا يعيد الكرة مع طفل آخر.
وأكدوا أن الحيوانات البرية المفترسة تنتشر في منطقة الرويشد بحكم تضاريسها الصحراوية والقريبة من مناطق شاسعة غير مأهولة بالسكان، الأمر الذي يشجع على تواجد مثل هذه الحيوانات.
"الحصيني"
ويطلق اسم "الحصيني" على ثعلب الصحراء الذي يسمى أيضاً الفنك، وهو نوع من أنواع الثعالب صغيرة الحجم ويعتبر من الحيوانات المفترسة.
ويعيش "الحصيني" في الصحراء الكبرى بشمال إفريقيا وكذلك في بعض أجزاء شبه الجزيرة العربية. وهو من فصيلة الكلبيات ولكنه أصغرها. وحيوان "الحصيني" ذو آذان كبيرة بشكل ملحوظ.
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