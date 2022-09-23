الأردن.. نائب عام محكمة الجنايات الكبرى يقتل زوجته وابنه

صُدم الشارع الأردني، اليوم الجمعة، بعد أن أقدم نائب عام محكمة الجنايات الكبرى على قتل زوجته (البالغة من العمر 43 عاماً) وابنه (البالغ من العمر 16 عاماً)، رمياً بالرصاص في مزرعة خاصة به في منطقة دبين بمحافظة جرش شمال الأردن.

وفي تفاصيل القضية التي اطلعت عليها "العربية.نت"، أقدم نائب عام محكمة الجنايات الكبرى على إطلاق النار على زوجته وابنه وجرى إسعافهما للمستشفى، وما لبثا أن فارقا الحياة، بينما توجه مطلق النار إلى المركز الأمني وسلم نفسه وتم مباشرة التحقيقات معه.

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خلاف عائلي

خلاف عائلي وقضية في المحكمة بين الزوجة والنائب العام هما السبب الذي أفضى للجريمة. وكان من المفترض أن يكون هناك جلسة في المحكمة للنظر في القضية بين الزوجين، إلا أن طرفي الخلاف بالإضافة إلى الابن اجتمعوا في مزرعة خاصة بالعائلة.. وحصلت الجريمة.

واختصر النائب العام الوقت وسلم نفسه إلى الأجهزة الأمنية لتأخذ العدالة مجراها.

من جانبه، قرر المدعي العام في عمّان حظر النشر بأي أمور أو معلومات تتعلق بواقعة إطلاق النار من "قبل شخصية قانونية معروفة" على زوجته وابنه في محافظة جرش.

وطلب المدعي العام من وسائل الإعلام المرئي والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي التقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالموضوع أو مجريات التحقيق الأولي والمبدئي.

ووجّه تعميم المدعي العام بكف البحث في التكييف القانوني للقضية أو العقوبة المترتبة عليها ومنع تداول أو إعادة نشر أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية.