قصة حب جديدة تجمع جوني ديب بمحامية إنجليزية أصغر بعشرين عاما 

يعيش الممثل الأميركي جوني ديب، البالغ 59 سنة، قصة حب جديدة مع محامية لا زالت متزوجة، وسبق أن كانت موكلته حين أقام دعوى تشهير ضد صحيفة "الصن" البريطانية، لإطلاقها في 2018 لقب "ضارب زوجته" عليه بتقرير نشرته ذلك العام، وخسر تلك الدعوى بعد عامين، وفقا لما ورد أمس بوسائل إعلام دولية الانتشار، منها شبكة Fox News التلفزيونية الأميركية.

نقلت Fox عن مصدر لم تسمه، أن المحامية Joelle Rich أم لطلفلين من زوج منفصلة عنه منذ مدة، لكن معاملات طلاقهما لم تنته بعد، وأنها لم تكن من الفريق القانوني الذي مثل ديب في قضية تشهير فرجينيا ضد زوجته السابقة أمبر هيرد، لكنها كانت حاضرة في جزء من المحاكمة التي استمرت 6 أسابيع، وانتهت في يونيو الماضي بانتصار ساحق لصالحه، وهو ما طالعته "العربية.نت" أيضا في موقع أول وسيلة إعلامية أتت على علاقته العاطفية بمحاميته الأصغر سنا منه بعشرين عاما، وهو موقع مجلة Us Weekly الأميركية.

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وذكرت "فوكس" أيضا، أن المحامية العاملة بشركة Schillings الوارد بموقعها أنها تساعد الأشخاص البارزين على حماية خصوصيتهم وسمعتهم عبر القانون "أقامت مع ديب في فندق Ritz-Carlton بمنطقة "ماكلين" السكنية في ولاية فيرجينيا، حيث كان مقره أثناء المحاكمة ضد أمبر هيرد" وأنها تناولت معه العشاء "مرارا في مطعمThe Palm الراقي بجوار الفندق: اشارة الى أن العلاقة بين الاثنين تطورت الى عاطفية منذ أشهر.

مع ذلك، انتشرت شائعات ذلك الوقت بأن ديب كان يواعد محاميته Camille Vasquez الموكلة بالدفاع عنه أمام محكمة فرجينيا، والتي غطت "العربية.نت" خبرها في تقرير سابق، لكن كلاهما نفى "القيل والقال" وأنهاه سريعا، بعكس الأنباء الحالية عن ارتباطه العاطفي بالمحامية جويل ريتش، فلا نفي من أي من الاثنين، والصورة التي يظهران فيها كثيرة.