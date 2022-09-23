هل أنت عبقري.. إذاً اكتشف ضيفي السيدة المختبئين بـ11 ثانية

هذه المرة توصلنا إلى رسم توضيحي ذكي للخدع البصرية، حيث تحتاج إلى العثور على وجهي اثنين من ضيوف السيدة المختبئين داخل الغرفة. عادةً ما تكون الأوهام البصرية عبارة عن صور محيرة للعقل وتغيير شكل كائن أو رسم أو أشخاص يتحدون طريقة الدماغ في إدراك الأشياء.

هناك أنواع مختلفة من الأوهام البصرية، مثل الأوهام الجسدية والفسيولوجية والمعرفية. تظهر الأبحاث أن الدماغ البشري الطبيعي يمكن أن ينظر إلى الأشياء أو الصور بشكل مختلف مما يشكل تصوراً مختلفاً من كل زاوية. في كثير من الأحيان، تصبح هذه الأوهام البصرية جزءًا من اختبار التحليل النفسي لأنها تلقي بعض الضوء على كيفية إدراكك للأشياء ومستوى ذكائك أيضًا.

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الصورة أعلاه عبارة عن لغز صعب وقد تم تصميمه لكل من البالغين والأطفال على شكل اختبار للعقل. يظهر هذا الوهم البصري صورة امرأة تنتظر ضيوفها داخل الغرفة وهي تشم الزهور النضرة في المزهرية. والمزهريات المزينة بشكل جميل موجودة في الغرفة لوضع الزهور وإعطاء رائحة جميلة.

ضيفا السيدة وصلا بالفعل ويختبئان في مكان ما داخل الغرفة. يطلب منك هذا الوهم البصري العثور على وجهي ضيفي السيدة داخل الغرفة. لذا، فإن الجزء الأصعب من هذا الوهم البصري هو تحديد وجهي الضيفين.

في العادة سيرى الناس أن السيدة تقف وحدها في الغرفة، لكن ضيفيها مختبئان في مكان ما في الصورة. هل يمكنك العثور على مكان اختباء ضيفي السيدة؟ تركت الصورة آلاف البالغين في حيرة من أمرهم وهم يحاولون العثور على الوجوه المخفية داخل الصورة.

قد يبدو من الصعب جدًا العثور على الوجهين المخفيين للضيفين، ولكن إذا قمت بإمالة الصورة رأسًا على عقب، فستتمكن من تحديد الضيفين. يمكن رؤية وجهي ضيفين حول إناء الزهور.