فيديو لهدف مذهل ونادر سجله مدافع من مسافة 64 متراً

عجيبة كروية ونادرة شهدها الدوري الأميركي لكرة القدم، مساء الخميس الماضي، بتسجيل أحد مدافعي فريق Real Salt Lake الأميركي هدفا هز به شباك Atlas المكسيكي من مسافة 70 ياردة، تعادل 64 مترا.

وكانت مباراة ودية جمعت الناديين، وفيها مرر أحد لاعبي الدفاع في "سولت ليك" الكرة إلى زميله Aaron Herrera فانتهزها هيريرا فرصة حين لاحظ في الدقيقة 17 من المباراة، أن جوزيه هيرنانديز حارس مرمى "أطلس" كان بعيدا بعض الشيء عن مرماه.





ثم أسرع هيريرا وجهّز الكرة بقدميه، وأطلقها كما القذيفة الصاروخية نحو هدف الخصم، فمضت ودخلت في زاويته هدفا أثار جنون الجماهير والمشاهدين، وفق ما يظهر بالفيديو المعروض، وهو فيديو انتشر سريعا واكتظت به مواقع التواصل أمس واليوم.