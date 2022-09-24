للأذكياء فقط.. حاول اكتشاف صورة الصيّاد في 11 ثانية فقط!

هناك أنواع عديدة من الأوهام أو الخدع البصرية التي تنتشر بشكل كبير خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخدعة اليوم نقدمها لك عزيزي المشاهد، نقلا عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh. فالرسم التوضيحي في الخدعة البصرية هو صورة كلاسيكية لغوستاف فيربيك. ويتعين عليك تحديد رجل يصطاد سمكة داخل رسم الطائر العملاق الذي يحمل رجلا بمنقاره الكبير.

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والتحدي هو اكتشاف الصيّاد والسمكة خلال 11 ثانية فقط!

والآن، ألقِ نظرة فاحصة على الوهم البصري الذي يحتوي على صورة الطائر العملاق هذا، وحاول تحديد الرجل الذي يصطاد السمكة.

قد يبدو من الصعب العثور على الوجه المخفي للرجل والسمكة، ولكن مع التركيز والفحص ستتمكن من حل الخدعة البصرية.

فإذا قلبت الصورة رأسًا على عقب، قد يساعدك ذلك على حل الخدعة البصرية.

تُظهر الصورة الأصلية طائرا عملاقًا يمسك بمنقاره رجلاً. والآن اقلب الصورة فسترى رجلاً في زورق يراقب سمكة كبيرة ويحاول اصطيادها، حيث يصبح رأس الطائر سمكة عملاقة، ويصبح جسد الطائر جزيرة، وتتحول الأرجل إلى أشجار.

فإذا تمكنت من اكتشاف الرجل الذي يصطاد السمكة في 11 ثانية فقط، فقد يكون ذلك علامة على ذكاء استثنائي وقوة ملاحظة عالية.

تشير الدراسات إلى أنه كلما درّبت عقلك على حل الألغاز والخدع البصرية، كلما زاد ذكاؤك وتركيزك.

والآن أخبرنا عزيزي المشاهد.. كم استغرقت من الوقت لملاحظة الرجل الذي يصطاد السمكة داخل صورة الطائر العملاق؟