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مشاهير يطرحون مقتنيات شخصية للبيع دعماً لعمل منظمة الصحة في أوكرانيا  

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إد شيران
إد شيران

مشاهير يطرحون مقتنيات شخصية للبيع دعماً لعمل منظمة الصحة في أوكرانيا

شجعت المغنية البريطانية الشهيرة أنّي لينوكس، التي تبرعت بزوجين من نظارتها الشمسية، "الجميع على القيام بما في وسعهم لدعم الشعب الأوكراني"

جنيف - فرانس برس

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وافق مشاهير بينهم نجم البوب البريطاني إد شيران وأسطورة كرة السلة شاكيل أونيل، على طرح مقتنيات لهم للبيع عبر الإنترنت بهدف جمع تبرعات وتوفيرها لمنظمة الصحة العالمية في أوكرانيا.

وبعد 7 أشهر على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، أطلقت مؤسسة منظمة الصحة العالمية، وهي منظمة تدعم جهود المنظمة لمواجهة التحديات الصحية الأكثر إلحاحاً في العالم، السبت، متجر "هيومن كايند" الإلكتروني الذي يمكّن محبّي المشاهير من الفوز بمقتنياتهم.

وأشارت المؤسسة في بيان إلى أنّ "الأموال التي ستُجمَع ستُستخدم لتدعم عمل منظمة الصحة العالمية في أوكرانيا والدول المجاورة"، آملةً في جمع 53,7 مليون دولار.

وبالإضافة إلى إد شيران وأسطورة كرة السلة شاكيل أونيل، دعم فنانون ورياضيون آخرون هذه الخطوة بمن فيهم المغنية البريطانية إلّي غولدينغ ونجم البوب هاري ستايلز والفنان شيبرد فيري وبطل الملاكمة فلاديمير كليتشكو.

وشجعت المغنية البريطانية الشهيرة أنّي لينوكس، التي تبرعت بزوجين من نظارتها الشمسية، "الجميع على القيام بما في وسعهم لدعم الشعب الأوكراني".

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والأشخاص المهتمون مدعوون للتبرع إلكترونياً عبر موقع "humankind.who.foundation" بين 24 أيلول/سبتمبر و24 تشرين الأول/أكتوبر، فيما سيجري سحب أسماء الفائزين في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال مدير مؤسسة منظمة الصحة العالمية العام أنيل سوني في البيان: "بعد 7 أشهر على بدء هذه الحرب المأساوية، يحتاج الاوكرانيون بصورة متزايدة إلى رعاية طبية طارئة في مختلف أنحاء البلاد"، مضيفاً "علينا تلبية الاحتياجات الصحية الطارئة للمتضررين" من الحرب.

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