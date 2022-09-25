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مضيف يصدم المسافرين.. احذروا هذه الأشياء على الطائرة!

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(تعبيرية من آيستوك)

مضيف يصدم المسافرين.. احذروا هذه الأشياء على الطائرة!

دبي - العربية.نت

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صدم مضيف طيران المسافرين بعد كشفه عن أشياء لا يجب فعلها مطلقاً على متن الطائرة.

وشارك Tommy Cimato، من ولاية أريزونا الأميركية، مقطع فيديو على تيك توك، تفاعل معه مئات الآلاف. وقال إنه يجب على الركاب ألا يرتدوا سراويل قصيرة ويضعوا رؤوسهم على النافذة، كما يجب أن يشربوا ما لا يقل عن 470 مل من الماء في كل رحلة.

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المرحاض والنافذة

كما نصحهم بعدم لمس زر أو ذراع تدفق المرحاض واستخدام منديل لذلك لأنه غير صحي بشكل لا يصدق، وفق صحيفة Daily Mail.

ثم ذكّرهم بشرب الماء أثناء السفر، خاصة في الرحلات الطويلة، قائلاً: "حافظ على رطوبتك. يجب أن يكون لديك حوالي 16 أونصة (470 مل) لكل رحلة تقوم بها".

(تعبيرية من آيستوك)
(تعبيرية من آيستوك)

فيما شدد على أنه لا يجب أبداً الاتكاء على النافذة، مردفاً: "أنت لا تعرف عدد الأشخاص أو الأطفال الذين مسحوا أيديهم أو أشياء أخرى على جميع أنحاء النافذة".

لا للسراويل القصيرة

والمثير للدهشة أيضاً أنه نصح بعدم ارتداء السراويل القصيرة على متن الطائرة، معتبراً أنه "إذا كنت ترتدي بنطالاً، فستقل الجراثيم".

(تعبيرية من آيستوك)
(تعبيرية من آيستوك)

كذلك أضاف أنه يجب ألا يشعر الركاب أبداً بالخوف من السماح للمضيف بمعرفة ما إذا كانوا يشعرون بالمرض، فالمضيف "موجود للمساعدة".

بين انتقاد وتقدير

وبينما جذب الفيديو انتباه الآلاف، انهالت التعليقات عليه. وكتب أحد الأشخاص: "هذا يثبت أنكم يا رفاق لا تنظفون داخل الطائرة".

في حين علق آخر: "إذاً أنت تقول في الأساس أنك لا تنظف/تعقم الطائرة بعد كل رحلة. فهمت".

مما دفع Tommy للرد موضحاً أن "الطاقم الأرضي يقوم بتنظيف الطائرة بالكامل، ويبذل قصارى جهده للحفاظ على نظافتها لكن هذا فقط في حالة تفويتها!".

وقد أعرب معجبون عن تقديرهم لمعلومات المضيف.

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