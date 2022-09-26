واقعة الهاتف مجدداً.. والدة طفل التوحد تطالب بمعاقبة رونالدو

رغم مضي أشهر على تحطيم مهاجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو هاتف مشجع مراهق في الملعب، عقب هزيمة من إيفرتون هذا الموسم، إلا أن الواقعة لا تزال تطارد اللاعب الشهير.
فقد ناشدت سارة والدة جاكوب هاردينغ، البالغ 14 عاماً والمصاب بالتوحد، اتحاد كرة القدم بعدم السماح لرونالدو بـ"الإفلات من العقاب".
وقالت: "دعونا نأمل أن يحصل أخيراً على العقوبة المناسبة.. لا يمكنه أن يفلت من العقاب. سلوكه غير مقبول".
"هذه إهانة"
كما أضافت في مقابلة مع صحيفة "ميرور" البريطانية "كان يجب أن يتم التعامل معه منذ 6 أشهر..فابني يتحدث عما حدث له كل يوم".
كذلك أردفت أن رونالدو لم يعتذر لها أو لابنها، موضحة: "عرض علينا مقابلته وقال إنه آسف لكنه لم يرتكب أي خطأ"، مشددة على أن "هذا ليس اعتذاراً، هذه إهانة".
اتهام بتصرف غير لائق
يذكر أن رونالدو واجه اتهاماً من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بارتكاب تصرف غير لائق بعد أن حطم هاتف جاكوب.
وأفاد الاتحاد الإنجليزي في بيان حينها أنه : "وجه اتهاما لكريستيانو رونالدو بخرق القواعد خلال واقعة حدثت في مباراة مانشستر يونايتد بالدوري الممتاز أمام إيفرتون في التاسع من أبريل 2022"، مضيفاً "أن سلوك المهاجم بعد صفارة النهاية لم يكن لائقاً و/أو كان عنيفاً".
فيما قال يونايتد إنه يدعم رونالدو رداً على الاتهام.
كدمة باليد
يشار إلى أن رونالدو (37 عاماً) كان اعتذر للمشجع عن الواقعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب خسارة يونايتد 1-صفر في ملعب جوديسون بارك في أبريل الماضي.
وأظهر فيديو أن رونالدو عبر عن غضبه بتوجيه ضربة للهاتف الجوال ليسقطه من يد الفتى أثناء سيره بالنفق المؤدي لغرف الملابس. وقالت سارة أم الفتى حينها إنه أصيب بكدمة باليد وتحطمت شاشة هاتفه.
كما نال قائد البرتغال تحذيراً من الشرطة في أغسطس بسبب هذا الموقف.
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