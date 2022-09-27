أسامه سرايا: "عسكريتاريا" تجربة فريدة ومختلفة في مجال الإعلام بالشرق الأوسط
"عسكريتاريا" برنامج حواري عسكري دفاعي استراتيجي يناقش استخدام الأدوات العسكرية في السياسة الحالية مع خبراء استراتيجيين وعسكريين متخصصين في عالم الأسلحة و أنظمة الدفاع
أكد الإعلامي أسامة سرايا، مقدم برنامج "عسكريتاريا"، الذي يبث عبر شاشة قناة "العربية" أن البرنامج تجربة جديدة ومختلفة من حيث الفكرة والمضمون، كونه يعد البرنامج الأول في الشرق الأوسط الذي يسلط الضوء على الصناعات الدفاعية والعسكرية.
وأضاف أن فريق العمل يبذل جهدا كبيرا بهدف تبسيط المعلومات التقنية المعقدة في مجال الصناعات العسكرية.
كما أكد سرايا أن تجربة "عسكريتاريا" لم تبعده عن مجال تقديم النشرات الإخبارية الذي عمل به على مدى سنوات، حيث انضم مؤخرا لقائمة مقدمي النشرات الإخبارية عبر شاشة "العربية".
يُذكر أن برنامج "عسكريتاريا" هو برنامج حواري عسكري دفاعي استراتيجي يناقش استخدام الأدوات العسكرية في السياسة الحالية مع خبراء استراتيجيين وعسكريين متخصصين في عالم الأسلحة و أنظمة الدفاع.
كما يناقش أبرز القضايا بأبعادها الاستراتيجية والعسكرية والسياسية مثل "الأمن القومي وأنظمة الدفاع والقضايا المتعلقة بمجال التسليح، وصناعة الأسلحة، و تكنولوجيا المستقبل في مجال الدفاع".
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