حدث في مصر.. أردى والدته قتيلة بطلق ناري بعد مشاجرة

في جريمة بشعة، أقدم شاب مصري على قتل والدته، في إحدى المحافظات جنوبي مصر، بعد إطلاق النار عليها إثر وقوع مشاجرة بينهما، لتلقى مصرعها على الفور.

في التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية الاثنين، بلاغاً يُفيد بمقتل سيدة تبلغ من العمر 50 عاما، في مركز قوص بمحافظة قنا بطلق ناري.

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وبينما هرع رجال الأمن على الفور إلى مكان الواقعة، تبين أن القتيلة لقيت مصرعها إثر إطلاق ابنها عيارا ناريا عليها، بعد وقوع مشاجرة بينهما.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم مدمن مخدرات، ويتعاطى مخدر "شابو.

شجار دائم

في حين أفاد الجيران أن القاتل كان دائم الشجار مع والدته.

إلى ذلك، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

فيما تمت إحالة الجاني للنيابة العامة المصرية للتحقيق معه.