حاول التخمين في 12 ثانية.. من الشخص الأعسر في هذه الصورة؟

الخدعة البصرية التي اخترناها، اليوم، نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، ستساعدك عزيزي القارئ في اختبار مستوى الذكاء لديك. وعلى الأغلب ستحتاج إلى التفكير بشكل مختلف قليلاً للوصول إلى الحل لأن الإجابة لن تكون أمامك مباشرةً، حيث يتعين عليك تحديد الشخص الأعسر من بين الأشخاص الخمسة، الذين يقومون بعملهم اليومي في هذه الصورة.

ففي هذه الصورة، يؤدي الأشخاص الخمسة مهام مختلفة. ويقوم الشخص الأيمن بالمهمة باليد اليمنى ويقوم الشخص الأعسر بتنفيذ المهمة باليد اليسرى.

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والآن، قم بالنظر إلى الصورة بعناية قبل الإجابة عن السؤال لأن الإجابة بسيطة للغاية، ولكنها تحتاج للتركيز. لديك 12 ثانية من الوقت لتحديد الشخص الأعسر أو الذي يستخدم يده اليسرى.

فإذا نظرت بعناية إلى حركات الأشخاص الخمسة الموجودين في الصورة، فستتمكن من التعرف على الشخص الأعسر بسهولة:

*الشخص الذي يضرب بالمطرقة (الأول من اليسار أعلى الصورة) يستخدم يده اليمنى.

*الشخص الذي يستخدم منشارًا لقطع جذع من الخشب يستخدم يده اليمنى.

*الشخص الذي يكتب ورقة على المكتب يستخدم يده اليمنى.

*الشخص الذي ينقر على زر الكاميرا لالتقاط الصورة يستخدم كلتا يديه ولكنه يضغط على زر النقر بيده اليمنى.

* أما النادل الذي يقدم المشروبات، فيحمل الصينية في يده اليمنى، مما يشير إلى أنه سيستخدم يده اليسرى لوضع المشروبات على طاولة الزبائن. لذلك، النادل هو الشخص الأعسر بالتأكيد.

فبالنسبة للعسر، من الأسهل حمل الصينية بيدهم اليمنى وتقديم الأطباق والمشروبات بيدهم اليسرى.

الخدعة البصرية التي قدمناها اليوم بسيطة، لكنها تتطلب قسطا من الذكاء والفطنة. ولاشك أنك ستشعر بالرضا إذا اكتشفت الإجابة في بضع ثوانٍ.

فهل نجحت عزيزي القارئ في التوصل للإجابة في غضون 12 ثانية؟