ارتطم بالصخور وغرق.. وفاة سباح فلسطيني دولي في العقبة

في حادثة مأساوية، لقي السباح الفلسطيني الدولي، نديم عوينة، مصرعه اليوم الخميس، في خليج العقبة جنوب الأردن.
وتوفي عوينة البالغ من العمر 21 عاماً غرقاً بعد ارتطامه بالصخور خلال السباحة في منطقة غير مخصصة للغوص.
من جهته، أوضح مصدر أمني أردني مسؤول لـ"العربية.نت" أن الشاب تعرض للغرق في بحر العقبة، حيث جرى إسعافه وعندما وصل المستشفى كان قد فارق الحياة، حيث فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً في الحادثة.
رواية الأصدقاء والأهل
في موازاة ذلك، أكد أصدقاء وأقارب السباح لـ"العربية.نت" أن عوينة كان في رحلة مع أصدقائه للعقبة، حيث تعرض أثناء الرحلة لحادث أودى بحياته.
وذكروا أنه كان يمارس نشاط القفز من مكان غير مخصص للغوص، فتعرض لحادث ارتطام بالصخور أودى بحياته.
يذكر أن الراحل طالب جامعي من مواليد 2002، وهو بطل سباحة يمثل فلسطين في المحافل الدولية، حصد عدداً من الجوائز والميداليات.
وتنسق عائلته مع السلطات الأردنية لنقل جثمانه ودفنه في الأراضي الفلسطيني وفق الأصول.
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