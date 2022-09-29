حدق جيداً.. ماذا ترى أولاً في هذه الصورة؟

غالباً ما يسعى الإنسان لفك شيفرة شخصيته، سواء عبر علم النفس أو عن طريق الاختبارات السريعة والمسلية في آن، والتي تعتمد على الخدع البصرية. وتحظى تلك الاختبارات بانتشار واسع، لا سيما أن العديد من المستخدمين يتناقلونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومؤخراً انتشر وهم بصري يمكنه أن يكشف عما إذا كنت شخصاً تنافسياً للغاية أم صادقاً بشدة، وفق صحيفة The Sun البريطانية.

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لكن كل هذا يتوقف على ما تراه أولاً في هذا الرسم التوضيحي الذي اجتاح تيك توك وأذهل المستخدمين بمعرفة الكثير عن شخصياتهم.

فتاتان أم جمجمة؟

في التفاصيل تظهر الصورة بالأبيض والأسود فتاتين ترتديان ثياباً بيضاء وتلعبان الورق.

غير أن البعض رصدوا الجمجمة التي تشكلها فساتين وأرجل الفتيات.

تنافسي أم صادق؟

وبحسب ناشر الوهم البصري Charles Meriot، "إذا رأيت الفتاتين تلعبان الورق، فهذا يعني أنك شخص متفائل. كما أنك تنافسي للغاية وترغب بالفوز في كل شيء".

كما أضاف: "لكن إذا رأيت الجمجمة أولاً، فهذا يعني أنك جدير بالثقة وصادق. كما يمكن لأصدقائك دائماً الاعتماد عليك غير أنه في بعض الأحيان تخبرهم بأشياء لا يريدون سماعها".

وأنت ما الذي حددته أولاً؟