فور وصوله اليابسة.. إيان يقطع الكهرباء عن مليون مسكن بفلوريدا

وصل الإعصار الخطير للغاية "إيان" إلى اليابسة في غرب فلوريدا عصر الأربعاء، ترافقه رياح عاتية بلغت سرعتها 240 كلم/ساعة وأمطار غزيرة، مما تسبّب بقطع التيار الكهربائي عن مليون مسكن في الولاية الأميركية الجنوبية.

وقال المركز الأميركي للأعاصير إنّ "إيان" دخل الأراضي الأميركية من ساحل كايو كوستا في جنوب غرب فلوريدا في تمام الساعة 15:05 (19:05 ت غ)، مشيراً إلى أنّه إعصار من الفئة الرابعة على سلّم تصاعدي من خمس درجات.

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وحذّر المركز ومقرّه ميامي من أنّ إيان "إعصار خطير للغاية" وقد تسبّب منذ الآن بفيضانات "كارثية".

وتسبّب الإعصار بقطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون مسكن في فلوريدا، بحسب موقع "باور آوتدج" المتخصص.

وقال الموقع إنّ غالبية هذه المساكن تقع على مقربة من المسار الذي سلكه الإعصار، مشيراً إلى أنّه في بعض المقاطعات الساحلية انقطع التيار الكهربائي عن معظم المساكن.

كوبا في العتمة

وقبل يوم انهارت شبكة الكهرباء في كوبا في وقت متأخر ، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في سائر البلاد بعد مدة قصيرة من مرور الإعصار إيان، الذي اجتاح الطرف الغربي للجزيرة مصحوبا برياح عنيفة وفيضانات.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية نقلا عن المدير التقني لاتحاد الكهرباء في كوبا لازارو جيرا أن عطلا في نظام الكهرباء الوطني، مرتبط بالعاصفة إلى حد ما، أثر على البنية التحتية.

ووضع غرب كوبا في حالة "تأهب" بانتظار الإعصار إيان الذي استحال، الثلاثاء، "إعصارا شديد القوة" في حين استعدت ولاية فلوريدا الأميركية لوصوله أيضا.

وأعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير، الثلاثاء، أن إيان بات الآن من الفئة 3 أي "إعصار شديد القوة" مع رياح تبلغ سرعتها 185 كيلومترا في الساعة.

ويعتبر المركز أن الإعصار يصبح "شديد القوة" أي من فئة 3 و4 و5 على هذا المقياس عندما تبلغ سرعة الرياح المصاحبة له 178 كيلومترا في الساعة.

ومن شأن الإعصار في هذه الحالة أن يلحق أضرارا "مدمرة" بالمنازل والأبنية مع اقتلاع أشجار والتأثير سلبا على توزيع المياه والكهرباء.