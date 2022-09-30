بريطانيا تعرض تصميم أول عملة نقدية بصورة الملك تشارلز الثالث
صدرت اليوم الجمعة أول تصاميم لعملة نقدية بريطانية، ممهورة بصورة تمثالية للملك تشارلز الثالث، وهي من نحت الفنان مارتن جينينغز الذي اتبع تقليداً عمره مئات السنين، حيث ينظر الملك إلى اليسار، بعكس الاتجاه الذي تنظر إليه والدته الملكة إليزابيث في العملات الحالية، إلا أنه لا يضع فيها تاجا على رأسه، أسوة بالملوك السابقين، وبخلاف والدته الملكة الراحلة.
وقد وافق الملك على صورته في العملة التي يمكن لهواة جمع القطع النقدية شراؤها بدءا من الأسبوع المقبل، فيما ستبدأ الأسواق بتداولها قبل نهاية العام الجاري، وإحداها هي لخمسين بنسا، فيما الثانية من فئة 5 جنيهات، محفور عليها الصورة التمثالية نفسها، مع كتابة باللاتينية تحيط بها، يقابلها بالإنجليزية عبارة: الملك تشارلز الثالث، بفضل الله، حامي الدين.
كما ستحمل القطع النقدية المعدنية من فئة بنس واحد حتى الجنيهين، الصورة نفسها أيضا، على حد ما ألمت به "العربية.نت" من وسائل إعلام محلية، ذكرت أن بنك إنجلترا المركزي سيزود بها المؤسسات المالية من أجل استبدال القطع التالفة والتي استخدمت لفترة طويلة، مع أن آن جيسوب، المديرة العامة لهيئة سك النقد الملكية، ذكرت أن استخدام القطع النقدية يستمر 20 سنة، لذلك سيستمر تداول قطع تحمل صورة الملكة إليزابيث والملك تشارلز الثالث لسنوات أخرى.
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