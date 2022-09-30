.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حملت عريسها بيد واحدة.. مصرية ترفع الأثقال خلال زفافها

  • الخط
عروسة ترفع العريس ليلة الدخلة
العروس تحمل العريس

حملت عريسها بيد واحدة.. مصرية ترفع الأثقال خلال زفافها

القاهرة - العربية.نت 

نشر في: آخر تحديث:

بطقوس غريبة وبطريقة لافتة، احتفلت عروس مصرية بزفافها في صالة للألعاب الرياضية.

فقد احتفلت بطلة المصارعة النسائية المصرية توتا المصري بزفافها داخل صالة للألعاب الرياضية حيث حملت الأثقال وفاجأت الحاضرين بحمل عريسها بيد واحدة وسط دهشة الجميع.

ونشر المصارع أشرف كابونجا، مدرب العروس عددًا من الصور الخاصة بالحفل على صفحته على فيسبوك.

وتداول رواد التواصل المشاهد والصور على صفحاتهم، متفاعلين مع الطريقة الغريبة للاحتفال بليلة العمر.

وقبل أيام أثارت عروس أخرى جدلاً بين المصريين، بعد أن ظهرت ترقص مشهرة السيف في وجه عريسها والحضور، لتنتشر تلك اللقطات كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف نجحت الصين في معاقبة تايوان اقتصاديًا؟ كيف نجحت الصين في معاقبة تايوان اقتصاديًا؟
اكتشف المزيد